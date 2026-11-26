Die deutsche Tennisnationalmannschaft trifft beim Davis Cup in Bologna auf Großbritannien. Alexander Zverev führt die Auswahl ins Finale. Details zum Auslosungsergebnis und den Erwartungen.

Die deutsche Tennis nationalmannschaft unter der Führung von Alexander Zverev startet am 24. November in die Finalrunde des Davis Cup s. Das wichtigste Turnier des Jahres findet in der italienischen Stadt Bologna statt und erstreckt sich bis zum 29. November. Die deutsche Auswahl hat sich durch einen starken Auftritt gegen die Auswahl der Deutschen Tennis Bundes (DTB) für die Endrunde qualifiziert und tritt nun gegen Großbritannien an. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zum Titelgewinn für das Team.

Auslosung bestimmt Gegner in Bologna

Die Auslosung für das Event in Bologna ergab, dass Deutschland auf Großbritannien trifft. Dieser Duell markiert den Startschuss für die Titelmission der deutschen Herren. Sollte das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann das Halbfinale erreichen, würde der Sieger aus der Partie zwischen Österreich und Spanien als Gegner im Halbfinale warten. Diese Konstellation bedeutet, dass die deutschen Spieler zunächst alle ihre Kräfte auf das Duell gegen die britische Mannschaft konzentrieren müssen, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

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Spannung im Duell gegen Cameron Norrie

Die Spannung ist bereits vor der offiziellen Eröffnung greifbar, wie die ersten Sätze gegen Cameron Norrie zeigen. Der Routinier Jan-Lennard Struff stand beim ersten Einzel direkt unter Druck und verlor den ersten Satz mit 3:6. Nach einem Break zum 3:1 blieb der gut servierende Brite cool und sicherte sich den ersten Satz ungefährdet. Doch Struff nutzt seinen starken Service und holt sich im zweiten Satz die Initiative. Damit geht es jetzt in den entscheidenden dritten Satz. Gelingt es Struff, das Momentum zu nutzen, wäre das ein echter Meilenstein für Deutschland.

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Motivation und Geschichte der deutschen Auswahl

Trotz zuletzt anstrengender Wochen überwog der Reiz, die Trophäe einmal mit Deutschland zu gewinnen zu können. Die Motivation in der Mannschaft ist hoch, da im vergangenen Jahr das Team im Halbfinale gegen Spanien ausschied. Dieses Ergebnis treibt die Spieler an, dieses Jahr einen stärkeren Auftritt zu zeigen. Alexander Zverev hat als führender Spieler die DTB-Auswahl in die Finalrunde geführt und trägt damit eine große Verantwortung. Die Erfahrung der Spieler wie Struff ist dabei ein wichtiger Faktor, um die hohen Erwartungen zu erfüllen und das Team voranzubringen.