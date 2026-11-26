Alexander Zverev gewinnt seinen Einzelmatch für Deutschland gegen Arthur Fery. Das Davis-Cup-Halbfinale steht nun auf dem Doppel von Krawietz und Pütz.

Nach dem verlorenen ersten Match von Jan-Lennard Struff steht die deutsche Davis-Cup-Mannschaft unter starkem Druck. Das Gesamtergebnis zwischen Deutschland und Großbritannien liegt nach den beiden Einzelkämpfen bei 1:1. Struff verlor sein Match gegen Cameron Norrie mit 3:6, 6:3 und 2:6, was den Gegner in Führung brachte.

Zverev besiegt Fery sicher im Einzel

Alexander Zverev glich mit seinem Sieg gegen Arthur Fery den Stand aus. Der Weltranglistenerste gewann das Match klar mit 6:3 und 6:2. Zverev zeigt sich von den Knöchelproblemen, die ihn bei den ATP Finals in Turin plagten, gut erholt. Er war jederzeit überlegen und sicherte sich den notwendigen ersten Punkt für das DTB-Team.

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Der Olympiasieger von 2021 kannte Fery bereits aus dem Halbfinale von Wimbledon. Diesmal bestätigte er seine Überlegenheit. Nur kurzzeitig zitterte er bei 4:2, als Fery drei Breakbälle bot. Zverev wehrte diese mit zwei Assen und einem Rückhand-Volley ab.

Krawietz und Pütz entscheiden das Doppel

Da nun ein 50/50-Duell im Doppel folgt, müssen Kevin Krawietz und Tim Pütz gegen Neal Skupski und Henry Patten antreten. Die Partie ist entscheidend für das Weiterkommen im Turnier. Beide Teams haben gleiche Chancen auf den Sieg.

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Zverev wird nach dem Match mit Physiotherapeut Bastian Arnold fit gemacht. Er muss den Sieg aus dem Einzel sichern, damit Deutschland im Halbfinale gegen den Sieger von Österreich gegen Spanien antritt. Der Traum vom ersten Davis-Cup-Erfolg nach 33 Jahren ist noch nicht ausgeträumt.

Zeitplan und Perspektiven für das Halbfinale

Das Halbfinale findet am Sonnabend statt. Deutschland würde auf den Gewinner des Matches zwischen Österreich und Spanien treffen. Dieses Spiel beginnt um 17 Uhr und wird live auf Tennis.de übertragen. Die deutsche Mannschaft bleibt fokussiert auf den nächsten wichtigen Schritt.