Zverev verliert als Weltranglistenerster in Paris gegen Musetti

Alexander Zverev unterliegt als Nummer eins der Welt überraschend Lorenzo Musetti beim ATP-Masters in Paris und scheitert erstmals seit 2022 im Auftaktmatch.

Alexander Zverev hat seine Position als Nummer eins der Tennis - Weltrangliste beim ATP-Masters-Turnier in Paris mit einem unerwarteten Rückschlag eingeläutet. Der Hamburger, der vor kurzem diesen prestigeträchtigen Rang erreicht hatte, scheiterte in seiner Erstrundenpartie deutlich an dem italienischen Spieler Lorenzo Musetti. Das Match endete mit einem knappen Satz von 6:7 (5:7) und einem klaren zweiten Satz mit 2:6 zuungunsten des deutschen Top-Spielers.

Verlust als Branchenführer nach müdem Auftritt

Dieses Ergebnis markiert einen herben Dämpfer für den US-Open-Sieger, der sich erst zwei Tage zuvor über den Sprang auf Platz eins des ATP-Rankings gefreut hatte. Es ist das zweite Mal in seiner Karriere, dass Zverev bei einem Hallen-Masters-Turnier nicht über die erste Runde hinauskommt. Als Turniersieger des Vorjahres 2024 hatte er zuvor stets bis ins Achtelfinale oder weiter vordringen können. Bemerkenswerterweise ist es nun zum ersten Mal seit 2022, dass ein aktueller Weltranglistenerster sein erstes Spiel als amtierender Spitzenreiter verliert.

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Zverev selbst zeigte sich nach dem Ausscheiden sichtlich frustriert und kritisierte seinen eigenen Auftritt scharf. Er bezeichnete das Match als eines der schlechtesten Leistungen in den letzten Monaten und räumte ein, dass sein Niveau deutlich unter seinen Fähigkeiten gelegen habe. Im Gegensatz zu früheren Aussagen, Müdigkeit aus den asiatischen Turnieren sei kein Thema mehr, wirkte der 29-Jährige in der Halle im Pariser Vorort Nanterre physisch und mental nicht präsent genug, um den Druck der neuen Rolle zu tragen.

Musetti dreht Partie dank psychologischer Stärke

Lorenzo Musetti nutzte die Schwächephase seines Gegners präzise aus. Nach einem komplizierten Jahr voller Verletzungen, das er als Weltranglistenachter gestartet hatte, kämpfte sich der Italiener langsam zurück an die Spitze. Gegen Zverev, gegen den er drei der vergangenen fünf direkten Duelle gewonnen hatte, startete Musetti stark und gestaltete die Partie auf Augenhöhe. Als Zverev im Tiebreak des ersten Satzes bereits wie der sichere Sieger aussah, drehte Musetti auf und holte fünf Punkte in Folge, um den Satz zu gewinnen.

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Der Wirkungstreffer im zweiten Durchgang brachte dann die entscheidende Wende. Ein schnelles Break durch den Italiener reichte aus, um den Sieg sicherzustellen. Musetti zeigte sich nach dem Match bescheiden, lobte jedoch das hohe Niveau seines Gegners. Er gab zu, dass Zverev wirklich gut gespielt habe und er selbst schlecht, was die Überraschung des Ergebnisses untermauert. Für Musetti war es der vierte Sieg im sechsten Match gegen den Deutschen.

Reaktion auf neue Rolle und Ehrungen in Paris

Die Niederlage wirft Fragen zur psychologischen Belastbarkeit von Zverev auf, nachdem er die Ehre erhalten hatte, als Nummer eins geehrt zu werden. Bereits am Montag wurde der 29-Jährige auf dem Court in Nanterre ausgezeichnet und erhielt einen Pokal sowie prominente Glückwünsche per Videobotschaft. Unter anderem gratulierten ihm Sandplatzexperte Rafael Nadal und seine Vorgänger in der Weltrangliste. Zverev betonte vor dem Match, dass es ein Super-Gefühl sei, Nummer eins zu sein, doch diese Euphorie wich schnell der Enttäuschung über die eigene Leistung.

Zverev äußerte sich auch zu der öffentlichen Debatte um seine Berechtigung zum Spitzenrang. Er erklärte, dass jeder Spieler davon träume, Nummer eins zu sein, aber er fühle sich gezwungen, ständig zu erklären, warum er diesen Platz verdient habe. Trotz der verlorenen Partie bleibt er weiterhin auf Platz eins der ATP-Ranking und wird die laufende Saison dort beenden. Sein Ziel ist es nun, mit dem deutschen Team Ende November den Davis Cup zu gewinnen.

Weitere deutsche Hoffnung und Ausblick

Für die deutsche Tennisfanschaft bleibt Jan-Lennard Struff als einziger verbliebener Profi im Hauptfeld der Hoffnungsträger. Er trifft später am Mittwoch auf den argentinischen Spieler Thiago Agustín Tirante und muss beweisen, dass deutsche Qualität auch ohne Zverev auf hohem Niveau vertreten ist. Die Niederlage von Zverev zeigt zudem, dass die Konkurrenz im Herren-Tennis extrem dicht ist und keine Position sicher scheint.

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Die Reaktion der Medien und Experten fällt gemischt aus. Während einige die mentale Härte des Deutschen infrage stellen, andere verweisen auf die starke Form von Musetti. Unabhängig von der Interpretation bleibt die Tatsache bestehen, dass Alexander Zverev als aktueller Weltprimus eine schwache Vorstellung lief. Für ihn bedeutet dies nun die dringende Notwendigkeit, sich mental neu aufzustellen und die Fehler aus diesem Match in zukünftigen Turnieren zu vermeiden, um seine Führungsposition langfristig zu halten.