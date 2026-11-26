Alexander Zverev unterliegt Carlos Alcaraz im Finale der ATP Finals in Turin. Kapitän Kohlmann verteidigt die Nummer-eins-Position des Deutschen nach einer intensiven Saison.

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat in Turin die Hoffnung auf den Titelgewinn bei den ATP Finals begraben. Im Endspiel des prestigeträchtigen Saisonabschlusses unterlag er dem Spanier Carlos Alcaraz mit den Scores 2:6 und 6:7. Damit verpasste es der Weltranglistenerste, ein bereits außergewöhnlich erfolgreiches Jahr sportlich mit dem krönenden Finaleinzug und einem möglichen Sieg zu komplettieren.

Finale Niederlage in Turin

Das Match gegen Alcaraz endete mit einer deutlichen 2:6 und 6:7 Niederlage für Zverev. Trotz einer guten Ausgangslage im zweiten Satz, in der die Chance auf einen dritten Durchgang bestand, behielt der Spanier in den entscheidenden Momenten die Oberhand. Diese Niederlage markiert den Abschluss des Turniers für den Hamburger, der sich durch den Finaleinzug dennoch eine solide Basis für seine Position an der Spitze der Weltrangliste sicherte.

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Kritik am Status als Nummer eins

Seit dem 2. November führt Alexander Zverev die Weltrangliste an und hat seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger ausgebaut. Dennoch wird sein Status regelmäßig in Frage gestellt, da er seit mehr als zwei Jahren kein Spiel mehr gegen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner gewinnen konnte. Die Bilanz in diesem Zeitraum beträgt 0:12 Siege gegen diese beiden als Ausnahmekönner bezeichneten Spieler. Zverev selbst zeigte sich am Sonntagabend in Turin angesichts dieser Diskussionen bitterernst.

Der Hamburger betonte vor der Weiterreise zum Davis Cup, dass ihn die Meinungen anderer nicht interessieren. Er stellte klar, dass er das Gefühl hat, die Nummer eins zu sein, die sich am meisten rechtfertigen muss, obwohl er die Liste mit großem Abstand anführt. Die Punkte, die ihm zustehen, hat er sich laut eigener Aussage durch konstante Leistungen über die gesamte Saison verdient.

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Verteidigung durch Kapitän Kohlmann

Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann sprach sich entschieden für seinen Topspieler aus. Er erklärte, dass die mehr als 10.000 Punkte, mit denen Zverev führt, nicht geschenkt worden seien. Im Gespräch betonte Kohlmann, dass die Diskussionen um die direkte Bilanz gegen Sinner und Alcaraz für ihn müßig und weit hergeholt seien. Er bezeichnete Zverev als absolut verdienten Nummer eins der Welt.

Kohlmann verwies darauf, dass Zverev in Turin vier Top-Ten-Spieler nacheinander besiegt hatte. Auch die Leistung gegen Alcaraz im Finale wertete er hoch, da es ein enges Match war, in dem Zverev durchaus Chancen hatte. Der Kapitän betonte zudem, dass eine Saison nicht allein an direkten Duellen festgemacht werden sollte, zumal Zverev beide Konkurrenten in der Vergangenheit bereits geschlagen hat.

Gründe für anhaltende Skepsis

Michael Kohlmann kann sich nicht erklären, warum Kritiker am Status des Deutschen immer wieder zweifeln. Er vermutet, dass Zverevs früheres Potenzial in den Äras von Federer, Nadal und Djokovic nicht voll ausgeschöpft wurde. Dadurch seien viele von ihm abgeschrieben worden und können die heutigen Erfolge nicht richtig einordnen. Dies führe dazu, dass sein jetziger Triumph als weniger bedeutend wahrgenommen werde, was Kohlmann als Spekulation und übertrieben einstufte.

Auch Boris Becker äußerte sich im Podcast Becker Petkovic zu den Vorwürfen. Er fand es falsch, dass Zverev ständig erklären müsse, ob er die Nummer eins zurecht ist. Becker betonte, dass der neue Zverev mit Herz auf dem Platz stehe und in den sogenannten Hundekampf gehe. Die Tatsache, dass er Sinner und Alcaraz in diesem Jahr nicht schlagen konnte, sei das Falsche, aber nicht der Grund für seine Spitzenposition.

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Ausblick auf den Davis Cup Triumph

Ungeachtet der Kritik am ATP-Finale wartet Michael Kohlmann mit seiner Nationalmannschaft auf einen historischen Erfolg. In Turin steht das Team im Finale um den Davis Cup und strebt den ersten Triumph seit 1993 an. Zverev wird dabei eine zentrale Rolle einnehmen, da er als Nummer eins der Weltrangliste das Aushängeschild des deutschen Teams ist. Die Atmosphäre vor dem wichtigen Weekend-Spiel ist von der Gewissheit geprägt, dass der Hamburger sich die Führung verdient hat.

Carlos Alcaraz positionierte sich nach seinem Sieg klar auf die Seite seines deutschen Kontrahenten. Er bezeichnete Zverev als die wahre Nummer eins und bestätigte, dass er es wirklich verdient habe. Damit nimmt der spanische Sieger eine der hartnäckigsten Narrative aus der Debatte um die Weltrangspitze, was die Positionierung des Deutschen im internationalen Tennis weiter festigt.