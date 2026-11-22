Alexander Zverev unterliegt Carlos Alcaraz im Finale der World Matchplay. Der Hamburger erlitt seine erste Niederlage in der Halle und zum ersten Mal ein WM-Finale nach Titeln 2018 und 2021.

Alexander Zverev verliert das Finale der World Matchplay gegen den Spanier Carlos Alcaraz. Das Resultat lautet 2:6 und 6:7 in der entscheidenden Entscheidung. Es handelt sich um die erste Niederlage des Hamburgers gegen den 23-jährigen Spanier auf Hartplatz in der Halle. Zudem ist es das achte Duell im direkten Vergleich zwischen beiden Athleten, das Zverev verliert.

Der Hamburger Tennisstar erlebt zudem den ersten Titelverlust in einem Endspiel der World Matchplay. Bei zwei früheren Finalteilnahmen, im Jahr 2018 und im Jahr 2021, konnte Zverev jeweils den Meistertitel erringen. Das Match fand unter großer medialer Aufmerksamkeit statt, da die Nummer Zwei der Welt, der Italiener Jannik Sinner, noch verletzt ausfällt. Somit war die Partie zwischen Weltranglisten-Erster Zverev und Nummer Drei Alcaraz das erwartete Top-Duell der Woche.

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Emotionale Ausbrüche und Verwarnungen

Die Partie begann für Alexander Zverev mit erheblichen Schwierigkeiten. Bereits im ersten Spiel kassierte er eine Verwarnung der Schiedsrichter, da er beim Aufschlag die vorgeschriebene Zeit überschritt. Später im ersten Satz folgte eine zweite Verwarnung, was dazu führte, dass er einen Punkt mit einem zweiten Aufschlag beginnen musste.

Die Nervosität zeigte sich auch bei physischen Reaktionen. Ein scheinbar einfaches Lob, das Zverev hätte verwandeln können, landete direkt ins Netz. Wütend schleuderte der Hamburger seinen Schläger gegen die Bande. Dieser Moment führte dazu, dass der French-Open- und US-Open-Champion gleich zwei Breaks verlor und hintenlag.

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Trotz der schlechten Phase zeigte Zverev Widerstand. Beim Stand von 1:4 holte er sich zumindest ein Aufschlagspiel zurück, gab es aber unmittelbar danach wieder ab. Glück brachte ihm auch nicht sein Freund Nick Woltemade. Der 24-Jährige schaute bereits zum dritten Mal in dieser Woche von den Rängen zu, konnte den Spielverlauf jedoch nicht zu seinen Gunsten wenden, anders als bei Juventus Turin, wo Woltemade Tor und Vorlage hatte.

Alcaraz siegt trotz Verbänden

Carlos Alcaraz zeigte sich im Gegensatz zu Zverev ruhiger und effizienter. Der 23-jährige Spanier holte sich den ersten Satz klar mit 6:2. Auch nach seiner langwierigen Handgelenkverletzung vor drei Monaten trägt Alcaraz noch einen Verband am rechten Unterarm. Zusätzlich waren sein linker Oberschenkel und sein rechtes Knie mit Bandagen versorgt, was jedoch keine spielerischen Einschränkungen zur Folge hatte.

Die Atmosphäre im Stadion war von italienischem Flair geprägt. Die Fußballsuperstars Alessandro del Piero und Paul Pogba saßen im Publikum. Zuvor hatte der Sänger Andrea Bocelli die Zuschauer mit dem Lied Time to say goodbye sowie der italienischen Nationalhymne unterhalten. Diese Zeremonie war für die Protagonisten auf dem Court jedoch nur nebensächlich.

Der Tennis-Ikone Boris Becker, der an seinem 59. Geburtstag dem Training von Alcaraz beiwohnte, hatte zuvor Bedenken geäußert. Er berichtete, dass sich der Spanier nicht ganz rund bewege. Diese Einschätzung wurde jedoch von der Leistung von Alcaraz widerlegt, der auch im zweiten Durchgang früh ein Break holte und die Partie lange sicher im Griff hatte.

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Kampf im Tiebreak und historischer Rückblick

Dennoch schlug Zverev im zweiten Satz stark zurück. Er holte sich das Rebreak und rettete sich durch den Verlust des Satzes in den Tiebreak. Dort zeigte er eine enorme Aufholjagd und ausgeglichenem Spiel, konnte den Satz jedoch nicht für sich entscheiden. Im Tiebreak baute er eine Führung von 0:3 auf, vergab dann jedoch drei aufeinanderfolgende Satzbälle.

Der verpatzte Moment kostete ihn das gesamte Match. Nach einer Gesamtspielzeit von 2:01 Stunden musste sich Alexander Zverev geschlagen geben. Die Niederlage markiert einen Wendepunkt in der aktuellen Saison, da nun die Verletzung von Jannik Sinner im Raum steht und sich die Wege der Top-Ten-Spieler möglicherweise vor dem Großereignis der French Open kreuzen könnten.