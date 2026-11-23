Alexander Zverev unterlag Carlos Alcaraz im ATP-Finale. Schmerzen im Sprunggelenk verhinderten die Titelverteidigung. Jetzt steht das Davis-Cup-Viertelfinale gegen Großbritannien an.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev hat die entscheidende Chance auf den Titelgewinn bei den ATP-Finals verpasst. Sein Gegner Carlos Alcaraz setzte sich im Endspiel durch, wodurch Zverev keine Möglichkeit erhielt, seinen Kritikern erneut einen Denkzettel zu verpassen. Der gebürtige Hamburger musste nach dem Match eingestehen, dass körperliche Probleme eine zentrale Rolle bei der Niederlage spielten.

Körperliche Einschränkungen im Sprunggelenk

Alexander Zverev gab nach dem Spiel deutlich an, dass Schmerzen im Sprunggelenk seine Leistung massiv beeinträchtigt haben. Er bezeichnete den Tag als einen, an dem er leider große Schmerzen verspürt habe. Diese Beschwerden haben ihn dazu gezwungen, mit fast seiner schwächsten Waffe zu spielen, da er aufgrund der Schmerzen sehr viel schlechter aufgeschlagen sei als gewohnt. Die körperlichen Limitierungen waren dabei der ausschlaggebende Faktor für das missglückte Finale.

Also read ATP Finals LIVE: Hier läuft Alexander Zverev - Medvedev heute live im TV & Stream

Verletzungshistorie und Nerveneinengung

Alexander Zverev kämpft bereits seit seiner Verletzung im French-Open-Finale 2022 immer wieder mit Beschwerden im Sprunggelenk. Diese Probleme treten mal mehr und mal weniger in Erscheinung, doch heute war die Situation kritisch. Während die Bewegung von der Grundlinie aus keine größeren Schwierigkeiten bereitete, traten bei der Aufschlagbewegung massive Probleme auf. Zverev beschrieb das Gefühl als würde ein Nerv reinknallen, was seine Top-Performance nachhaltig behinderte und die technische Ausführung seines Spiels stark einschränkte.

Advertisement

Positive Einstellung trotz bitterer Niederlage

Trotz der bitteren Niederlage und der spürbaren körperlichen Probleme zeigte sich Alexander Zverev nicht frustriert im Anschluss an das Match. Im Gegenteil zog er ein positives Fazit und erklärte, dass er ziemlich stolz darauf sei, wie er gespielt und gekämpft habe. Diese innere Stärke zeigt auch in der anhaltenden Debatte um seine Position als Nummer eins der Welt. Zverev lässt solche Diskussionen unberührt und stellt klar, dass die Meinung anderer, er habe diese Position nicht verdient, ihn nicht interessiert und er diese Sichtweise nicht weiter verfolgt.

Kommende Herausforderung im Davis Cup

Nun wartet auf Alexander Zverev vor dem Jahreswechsel eine weitere große sportliche Aufgabe. Das deutsche Davis-Cup-Team steht im Viertelfinale des Turniers an und muss sich dieser Woche einer entscheidenden Partie stellen. Der Gegner ist Großbritannien, das Match findet am 26. November statt. Diese Herausforderung steht unmittelbar bevor und erfordert von Zverev und dem Team volle Konzentration, um die nächste Hürde im Mannschaftswettbewerb zu meistern und das Weiterkommen sicherzustellen.