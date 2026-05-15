Zverev bleibt aufgrund von Rückenproblemen von dem bevorstehenden Grand-Slam-Turnier in Paris fern. May 2023 bringt das Turnier in Hamburg ein großes Aroma und die Fans sind die Leidtragenden

Alexander Zverev , bekannt für sein talentvolles Tennisspiel und internationale Karriere, hat bestätigt, dass er mit Rückenprobleme n auf das bevorstehende Turnieren in Paris verzichtet. Zverev , Nummer 3 der Welt und deutscher 2-Streiter, hofft, dass seine Rückenschmerzen bald gelährt haben und er sich für die French Open qualifizieren kann.

Einen Monat vor seinem Turnierschluss in Paris meinte Zverev, er scheute, nicht jede Woche zu spielen, da Hauptziel ist, das beste Tennis zu zeigen. Turnierdirektor Enric Molina Mur, der an Zverev eng verbunden ist, zeigte Verständnis und Verständnis für die Umstände der Verletzung und deseen Hoffmann auf eine schnelle Genesung. Zverev ist in der Vergangenheit zu einem der erfolgreichsten Tennisspieler geworden und hat die French Open bereits im letzten Jahr im Finale erreicht.

Besonders für Zverev wird es eine Überraschung sein, die Sportsdirektoriums Verpflichtung des Australiers Alex de Minaur zu verpflichten, der seit einiger Zeit im Doppelfinale mitspielt





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zverev Rückenprobleme Absage French Open Paris Master In Rom Halbfinale Doublespiel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eishockey-WM 2026: So kommen Fans an Tickets für das Turnier in der SchweizAm 15. Mai startet die Eishockey-WM in der Schweiz. So kommen Fans an Tickets für das Turnier.

Read more »

Golf-Turnier in Winsen: Henseleit will bei German Masters glänzenHeute beginnen die Golf German Masters der Frauen, die zum zweiten Mal auf den Green Eagle Golf Courses in Winsen an der Luhe ausgetragen werden. In Esther Henseleit und Florentyna Parker sind zwei Norddeutsche dabei, deren Voraussetzungen nicht unterschiedlicher sein könnten. NDR.de überträgt die Schlussrunde am Sonntag im Livestream.

Read more »

Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: So kommen Fans an Tickets für das TurnierAm 15. Mai startet die Eishockey-WM in der Schweiz. So kommen Fans an Tickets für das Turnier.

Read more »

Manuel Neuer-Diskussion vor WM-Turnier: Bundestrainer Nagelsmann wird Stellung beziehenLess than a month before the start of the World Cup, the debate in Germany continues about whether Manuel Neuer will participate. On Saturday, German national team coach Julian Nagelsmann will provide a statement. No one is hiding from the big performance, but the question is whether he will take Neuer to the World Cup. The DFB had to submit a list of up to 55 potential candidates by Monday, including at least five goalkeepers. On May 21, Nagelsmann will name the 26-member World Cup squad in Frankfurt/Main. And will Neuer be there? The signs are growing, writes the kicker, 'that it could come to that.' You can assume that Neuer's name will be on the list of 55 possible World Cup participants, just like that of other goalkeepers.

Read more »