Zverev vs Alcaraz und Shelton: ATP-Finals Turin Termine und Livestream

Alexander Zverev tritt in den ATP Finals gegen Carlos Alcaraz an. Alle Infos zu Spielterminen in Turin, Gruppenverlosung und kostenpflichtigen Livestream-Optionen auf Sky.

Die ATP-Finals 2024 bilden den sportlichen Höhepunkt und Abschluss der Tennissaison. Acht Weltklassespieler treffen in Turin aufeinander, um den letzten großen Titel des Jahres zu erjagen. Alexander Zverev startet als Nummer eins der Weltrangliste mit hohem Anspruch in das Finale. Er hat sich das Ziel gesetzt, den letzten Makel in einer ansonsten traumhaften Saison zu tilgen, indem er gegen die härtesten Konkurrenten triumphiert.

Gruppenspiel gegen Jodar und Alcaraz

Sein erstes Match gewann Alexander Zverev klar in zwei Sätzen. Er besiegte den Spanier Rafael Jodar mit 6:4 und 6:4. In seiner Gruppe trifft er zudem auf Ben Shelton, Arthur Fils und Carlos Alcaraz. Das Duell gegen den Spanier gilt als Schlüsselspiel. Ein Sieg gegen Carlos Alcaraz würde die Traumaison Zverevs krönen und seine Position festigen.

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Ben Shelton besiegt Arthur Fils

Im anderen Spiel seiner Gruppe zeigte der US-Amerikaner Ben Shelton eine starke Leistung. Er setzte sich in drei Sätzen gegen den Franzosen Arthur Fils durch. Das Ergebnis lautete 6:2, 3:6 und 6:3. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Shelton als erster Gruppenfavorit gilt. Er steht im direkten Duell mit Zverev.

Auftritt in der Inalpi Arena

Beide Spieler treffen am 17. November in Turin aufeinander. Die Partie findet in der Inalpi Arena statt. Der Start des Matches ist um 20:30 Uhr geplant. Dies ist das erste direkte Duell zwischen Zverev und Shelton in dieser Phase der Finals. Die Arena bietet Platz für die Fans, die den spannenden Vergleich live verfolgen wollen.

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Livestream und TV-Übertragung

Fans können das Match nicht im kostenfreien Free-TV sehen. Lediglich der Sender Sky Sport überträgt die Spiele exklusiv. Für den Zugang zu Sky Sport ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Es gibt keine Option, das Spiel gratis im Line-Fernsehen zu verfolgen.

Kostenlose Streams fehlen

Auch einen kostenlosen Livestream im Internet bietet der Verband nicht an. Zuschauer können das Match nur über die Plattformen SkyGo und WOWTV verfolgen. Beide Dienste verlangen eine Bezahlung. Der direkte Zugriff auf das Spiel bleibt somit zahlungspflichtig für alle Interessenten in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum.