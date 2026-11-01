Zverev Weltrangliste Platz 1 und Finale Wien Verlierer

Alexander Zverev wird Weltranglistenerster, verliert aber in Wien. Sophia Thomalla begleitet ihn live. Einblicke in ihre Beziehung und Modestile.

Alexander Zverev bestreitet seit Montag offiziell die Nummer eins der Tennis - Weltrangliste. Direkt im Anschluss an diese historische Leistung unterlag er jedoch im Endspiel in Wien. Der deutsche Tennis star musste sich dem Australier mit den Satzergebnissen 4:6, 6:1 und 6:7 geschlagen geben. Zuvor hatte er am Vortag den erstmaligen Sprung auf Platz eins der Weltrangliste endgültig perfekt gemacht. Nach dem Match begab er sich direkt zu seiner Box, in der sich neben seinem Trainerteam auch seine Partnerin Sophia Thomalla befand.

Thomalla begrüßte der Deutsche persönlich mit einem Handkuss. Im Gegensatz zu seinen beiden Grand-Slam-Triumphen in diesem Jahr, bei denen sie nicht anwesend sein konnte, war die Moderatorin bei diesem Karriere-Meilenstein live in der Halle. Sie blieb auch einen Tag später in Wien an Zverevs Seite. Dort sah sie eine weitere dominante Leistung ihres Partners, obwohl sie gegen de Minaur offenbar nicht als Glücksbringerin agierte. Zverev und Thomalla sind seit rund fünf Jahren ein Paar und machten ihre Beziehung im Oktober 2021 öffentlich.

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Die beiden blickten erst vor wenigen Wochen auf ihre gemeinsame Zeit zurück. Dabei stellte Thomalla auf Instagram zwei Aufnahmen gegenüber. Es handelte sich um ein aktuelles Bild von der Eröffnungsgala des Laver Cups in London und ein Foto aus dem Jahr 2021, zu Beginn ihrer Partnerschaft. Innerhalb weniger Monate nach der offiziellen Bekanntgabe zeigten sie sich bereits bei öffentlichen Veranstaltungen gemeinsam. Zverev schwärmte im Sommer im Format von Frauke Pfahl. Er betonte seine tiefe Liebe und seinen enormen Respekt vor ihr. Er nannte sie eine der intelligentesten Personen, die er je kennengelernt habe.

Dass Thomalla bei der Show Are You The One? immer wieder mit unterschiedlichen Outfits auftritt, ist Teil des Konzepts ihrer Moderation. Die laufende Staffel des Formats wird derzeit auf RTL+ ausgestrahlt. Sie führt bereits seit mehreren Jahren durch diese Sendung sowie durch deren Ableger Realitystars in Love. Auch in Abwesenheit von Zverev sorgt sie regelmäßig für Gesprächsstoff. Dies geschieht sowohl über ihre Social-Media-Kanäle als auch durch ihre Kleidungsauftritte in der TV-Sendung.

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Erstaunlicherweise präsentierte sich Thomalla kürzlich mit einer ungewohnten Brille. In einer Episode der Reality-Show trug die 37-Jährige ein auffälliges neongrünes Minikleid mit Pailletten. Dazu kombinierte sie helle High Heels und goldene Creolen. Bereits wenige Tage zuvor hatte die Moderatorin mit einer blau umrandeten Lesebrille auf sich aufmerksam gemacht. Im April sorgte sie zudem mit einer optischen Veränderung für Überraschungen, als sie plötzlich mit einem Fransenpony auf Instagram erschien.

Ihre langen blonden Haare behielt sie, doch der neue Schnitt verlieh ihrem bekannten Style einen deutlich anderen Charakter. Grundsätzlich hält Thomalla ihrem Stil seit Jahren weitgehend die Treue. Lange blonde Haare und meist vergleichsweise geradlinige Looks gehören ebenso zu ihrem Erscheinungsbild. Privat betonte sie jedoch, dass ihr Glück nicht allein vom sportlichen Erfolg abhängt. Sie wäre auch ohne Turniersiege glücklich mit ihm. Andererseits spiele es eine Rolle, ob er gewinnt.

Nach dem Triumph bei den French Open im Juni folgte im September der Titel bei den US Open. Zverev gewann damit sein erstes Grand-Slam-Turnier. Thomalla erklärte, dass alle jetzt etwas entspannter seien, weil er das Größte gewonnen hat. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die neue Nummer eins der ATP-Weltrangliste in Frankreich mit der Rolex Paris Masters vor weiteren Aufgaben steht. Alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestream und Ticker stehen bereit, während das Paar weiterhin eine stabile Einheit im Hintergrund bildet. Der Weg zurück ins Finale wird für den Deutschen nun zur wichtigen Bewährung. Doch die Unterstützung durch Thomalla bleibt konstant und sichtbar, sowohl in der Halle als auch in der Öffentlichkeit.