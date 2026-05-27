Zverev zieht souverän in die dritte Runde der French Open ein

Alexander Zverev besiegt Tomas Machac klar mit 6:4, 6:2, 6:2 und steht in Runde drei der French Open. Am Freitag trifft er auf Quentin Halys.

Alexander Zverev hat bei den French Open souverän die dritte Runde erreicht. Der Hamburger besiegte den Tschechen Tomas Machac deutlich mit 6:4, 6:2, 6:2 und zeigte dabei eine beeindruckende Leistung.

Der Olympiasieger von 2021 dominierte das Geschehen von Beginn an und ließ seinem Gegner kaum eine Chance. Bereits im ersten Satz gelang Zverev ein frühes Break, das er souverän zum 6:4 verwertete. Machac, der mit 19 Assen aufwartete, war in allen Belangen unterlegen und konnte dem Druck des zweimaligen World-Tour-Finals-Siegers nicht standhalten.

Die Temperaturen auf dem Court Philippe Chatrier waren mit über 25 Grad angenehm, aber Zverev betont immer wieder, dass er Hitze liebt und auch mit tropischen Bedingungen jenseits der 35 Grad gut zurechtkommt. Der Start in den zweiten Durchgang verlief für Zverev ebenfalls perfekt. Beim Stand von 4:1 und zwei Breaks aus seiner Sicht nahm sich Machac eine medizinische Auszeit, um seinen linken Fuß tapen zu lassen. Danach spielte er zwar weiter, konnte aber kein Paroli mehr bieten.

Mit 6:2 holte sich der Deutsche auch den zweiten Satz und zeigte sich dabei in bestechender Form. Im dritten Satz setzte Zverev sein dominantes Spiel fort. Wieder gelang ihm ein schnelles Break, und er ließ Machac keine Möglichkeit zur Rückkehr. Nach nur 1 Stunde und 48 Minuten verwandelte Zverev seinen ersten Matchball zum 6:2 und zog damit verdient in die nächste Runde ein.

"Ich versuche mich weiterzuentwickeln wie jeder. Wir haben Ende des vergangenen Jahres gesagt, wir müssen was ändern und ich muss aggressiver werden. Das klappt und ich muss Vertrauen in mein Spiel haben. Wir werden sehen, was die nächsten zehn Tage bringen", sagte Zverev nach dem Match.

In der dritten Runde trifft er am Freitag auf den Franzosen Quentin Halys, die Nummer 90 der Welt. Auch in diesem Duell ist Zverev der klare Favorit. Der 27-Jährige ist auf dem Weg zu seinem ersten Grand-Slam-Titel und zeigt bisher eine beeindruckende Form. Die French Open sind für ihn eine besondere Herausforderung, da er hier im vergangenen Jahr im Halbfinale stand.

Mit seiner aggressiven Spielweise und dem neu gewonnenen Selbstvertrauen könnte er dieses Jahr noch weiter kommen. Die Fans in Paris unterstützen ihn lautstark, und Zverev genießt die Atmosphäre auf dem Court Philippe Chatrier.

"Ich liebe es, vor diesen Kulissen zu spielen. Die Energie der Zuschauer gibt mir zusätzliche Motivation", erklärte er. Auch die Bedingungen auf dem Platz sind für ihn optimal: Der Sandplatz liegt ihm, und er hat in dieser Saison bereits einige starke Leistungen auf dieser Belag gezeigt. Sein Trainerteam arbeitet hart daran, seine Schwächen zu minimieren und seine Stärken weiter auszubauen.

Zverevs Aufschlag war in diesem Match eine Waffe: Er servierte 19 Asse und gewann über 80 Prozent seiner ersten Aufschlagpunkte. Auch die Rückhand war ein entscheidender Faktor, mit der er Machac immer wieder unter Druck setzte. Die Konkurrenz um den Titel ist groß, aber Zverev zeigt sich optimistisch.

"Ich konzentriere mich auf mein Spiel und versuche, jeden Gegner ernst zu nehmen. Der Weg ist noch lang, aber ich bin bereit, mein Bestes zu geben", so der Hamburger. Mit diesem Sieg hat er ein klares Statement gesetzt: Er ist bereit für die großen Herausforderungen in Paris





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