Zverevs engstes Umfeld im Roland‑Garros‑Finale: Familie, Freunde und Profis im Einsatz

Alexander Zverev kämpft um den Grand‑Slam‑Titel in Paris. Während Partnerin und Mutter nicht im Stadion sind, begleiten ihn Vater, Bruder, Trainer, Physiotherapeuten, Fitnesstrainer, Großmutter, bester Freund und Manager in der Box. Das Team liefert konstanter Halt und professionelle Unterstützung - ein Schlüssel für den möglichen Sieg.

Alexander Zverev befindet sich im Finale von Roland‑Garros und kämpft um den begehrten Grand‑Slam ‑Titel. Während das Publikum in der Box Philippe‑Chatrier gebannt den Ballwechsel verfolgt, fehlt ihm ein Teil seiner engen Bezugspersonen, die er normalerweise gern um sich schart.

Seine Partnerin Sophia Thomalla, die als Moderatorin viel unterwegs ist, kann das Finale nicht live in Paris verfolgen. Sie ist beruflich an anderen Orten gebunden, doch im Ernstfall würde sie von Köln aus den Flug nach Paris nehmen, das Ergebnis mit ihrem Freund feiern und am nächsten Morgen wieder zurück in die Domstadt eilen. Auch Zverevs Mutter Irina ist nicht im Stadion anzutreffen. Sie erklärt, dass die Aufregung und die emotionale Belastung des langen Turnierverlaufs ihr zu viel werden.

Bei den US Open hatte sie noch kurzzeitig in der Zuschauer‑Box gesessen, doch seitdem bevorzugt sie Spaziergänge mit ihren Hunden Lövik und Junior, entweder in der Anlage oder in der Stadt, um Abstand zu den intensiven Spielmomenten zu gewinnen. Trotzdem hat Zverev im Verlauf des Turniers acht feste Personen in seiner Nähe, die sich stets auf dem gleichen Platz in der Box aufhalten: sein Vater und Trainer Alexander Zverev senior, sein Bruder und Manager Mischa Zverev, sein Sparringspartner, ein Physiotherapeutenteam, ein Fitnesstrainer, die Großmutter Irina, sein bester Freund aus der Doppel‑Weltrangliste sowie ein persönlicher Manager, der von der Sportikone Sergey Bubka abstammt.

Der Vater, Alexander Zverev senior, ist mit 66 Jahren nicht nur das Familienoberhaupt, sondern seit Beginn der Profikarriere der wichtigste Trainer seines Sohnes. Er hat die Entwicklung seines Sohnes von den ersten Ballwechseln bis zum Olympiasieg 2021 begleitet und bleibt auch dann die erste Ansprechperson, wenn externe Coaches wie Ivan Lendl, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer oder Sergi Bruguera hinzugezogen werden.

Der Bruder Mischa, 38, ist als ehemaliger Linkshänder (ehemals Weltranglisten‑Nummer 25) nicht nur ein wertvoller Sparringspartner, sondern auch der geschäftliche Manager. Er kennt die Eigenheiten seines Bruders in puncto Schläge und Taktik und unterstützt ihn dabei, die linkshändige Gegenwehr im Spiel zu neutralisieren.

Der aktuelle Sparringspartner, ein ehemaliger Weltranglistenerer mit Platz 151, ist für Zverev von zentraler Bedeutung, weil er das Spiel auf dem Trainingsplatz aus einer neutralen Sicht analysiert und dem Sieger sofortiges Feedback zu Ballfluss, Position und Optimierungspotenzial gibt. Zusätzlich betreut ein Team von bis zu vier Physiotherapeuten - darunter ein ehemaliger Betreuer der dreifachen Grand‑Slam‑Siegerin Angelique Kerber - die körperliche Regeneration des Spielers, wobei keiner von ihnen das ganze Jahr über auf Tour ist, sondern sich rotierend um die jeweiligen Turniere kümmert.

Der Fitnesstrainer, der bereits Andy Murray zu einer Spitzenposition und drei Grand‑Slam‑Titeln verholfen hat, kehrte 2024 nach einer kurzen Trennungsphase zurück in Zverevs Team und arbeitet intensiv an Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Die Großmutter Irina, 59, reist seit dem Frühling mit der Familie und hat nach dem Tod ihres Vaters in Sotschi beschlossen, in Europa zu bleiben, um ihre Enkel und Urenkel zu unterstützen.

Der beste Freund, ein Brasilianer, der derzeit die Doppel‑Weltranglisten‑Nummer 43 belegt, teilt nicht nur den Platz auf dem Platz, sondern auch das Hobby Mario Kart und begleitet Zverev auch im traditionellen Familienurlaub auf den Malediven. Schließlich sorgt der Manager, Sohn des legendären Stabhochsprungs‑Champions Sergey Bubka, für sämtliche logistischen Belange: Reiseplanung, Hotelbuchungen, Medienkontakte und organisatorische Abläufe vor Ort. All diese Personen bilden das engste Umfeld des Tennisspielers, das er trotz fehlender Mutter und Partnerin im Finale nicht missen möchte.

Die Box bleibt während des gesamten Turniers unverändert, denn Zverev ist überzeugt, dass die feste Sitzordnung Glück bringt - ein Aberglaube, den er streng einhält und nur in absoluten Notfällen ändert. Der deutsche Franchising‑Champion hat sich bewusst für das Prinzip entschieden, allen wichtigen Akteuren denselben Platz zu garantieren, um ein konstantes Gefühl von Stabilität und Geborgenheit zu bewahren.

Diese mentale Sicherheit, gepaart mit der hochprofessionellen Betreuung, die von familiärer Nähe bis zu sportwissenschaftlicher Exzellenz reicht, bildet den Schlüssel zu Zverevs Erfolg bei Roland‑Garros. Sollte er den Titel gewinnen, wird er nicht nur sein persönliches Meisterwerk vollenden, sondern auch allen, die im Hintergrund mitgearbeitet haben, das Ergebnis ihrer gemeinsamen Anstrengungen zeigen. Für die Zuschauer bleibt die Botschaft klar: Hinter jedem Grand‑Slam‑Triumph steckt ein ganzes Team, das im Stillen agiert, aber unverzichtbar ist





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