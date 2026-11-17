Alexander Zverev klagt über bürokratische Hürden bei der Einbürgerung seiner russischen Großmutter. Trotz finanzieller Unterstützung scheitert der Antrag an den Visumregeln.

Alexander Zverev ist aktuell Weltranglistenerster und feiert auf der Tennisbühne in Turin große Erfolge. Parallel zu diesen sportlichen Höhenflügen führt sein Team jedoch einen inneren Kampf um die rechtliche Situation der Familie. Der Hamburger Tennisspieler offenbart, dass er mit seiner Familie intensiv darum bemüht ist, der russischen Großmutter Natalia einen deutschen Staatsbürgerschaftsausweis zu verschaffen. Dies gestaltet sich als eine enorme bürokratische Herausforderung.

Bürokratische Hürden für russische Verwandte

Zverev macht die aktuellen Schwierigkeiten deutlich, indem er erklärt, dass die Behörden die finanzielle Unterstützung des Tennisstars nicht vollständig nachvollziehen können. Obwohl er angibt, für seinen Lebensunterhalt aufzukommen, wird sein Antrag auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung oder Einbürgerung zurückgewiesen. Im Gegensatz zu einem festen Status erhält seine Großmutter Natalia lediglich ein zeitlich begrenztes Visum.

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Die Familie lebt mit der ständigen Unsicherheit, dass das aktuelle Visum nur eine Gültigkeit von drei Monaten hat. Selbst die Option eines verlängerten Visums wurde von der Familie geprüft, ohne dass sich bisher eine langfristige Lösung gefunden hätte. Zverevs Aussage unterstreicht die Frustration, da die behördliche Praxis scheinbar die wirtschaftliche Realität im Ausland nicht anerkennt.

Natalia unterstützt Enkel bei ATP Finals Sieg

Trotz der anhaltenden Sorgen um den rechtlichen Status ist Natalia in Turin anwesend und unterstützt ihren Enkel bei den ATP Finals. Bei seinem souveränen Eröffnungssieg gegen den spanischen Tennisspieler Rafael Jodar mit 6:4 und 6:4 saß die Großmutter in der exklusiven Zuschauerbox. Sie zeigte sich euphorisch und feierte jeden erzielten Punkt ihres Enkels leidenschaftlich.

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Die Präsenz von Natalia ist für den 1997 in Hamburg geborenen Alexander von besonderer Bedeutung. Seine russischen Eltern Alexander Zverev senior und Irina Zvereva waren ebenfalls professionelle Tennisspieler. Die familiäre Verbundenheit ist tief verankert, was sich auch im Spitznamen des Tennisstars widerspiegelt. In Russland ist der Name Sascha der übliche Spitzname für Alexander, was seine Wurzeln deutlich macht.

Sportlicher Kontext und künftige Herausforderungen

Die sportliche Situation für Zverev ist derzeit extrem positiv. Als Weltranglistenerster tritt er beim Saisonabschluss der acht besten Spieler an. Nach dem Auftaktsieg steht bereits das zweite Gruppenspiel an. Gegen den US-Amerikaner Ben Shelton, einen seiner Lieblingsgegner, zeigt er eine makellose Bilanz von 6:0.

Ein Sieg gegen Shelton würde den Einzug ins Halbfinale bedeuten. Die Begegnung findet am Dienstag statt und startet offiziell nicht vor 20:30 Uhr. Für die Familie bleibt die Visumfrage jedoch ein ständiger Begleiter, während Alexander Zverev versucht, seine Traumaison mit einem weiteren Titel zu krönen.