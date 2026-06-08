Zverevs French‑Open‑Triumph und die deutsche Grand‑Slam‑Historie

Alexander Zverev holte nach 41 Versuchen den Sieg bei den French Open und schrieb damit Geschichte für den deutschen Tennissport. Der Beitrag beleuchtet zudem frühere Erfolge deutscher Spielerinnen wie Steffi Graf sowie Doppel‑ und Mixed‑Triumphe.

Alexander Zverev hat im Finale der French Open endlich den ersehnten Grand‑Slam‑Triumph gefeiert und damit den bislang größten Erfolg seiner Karriere erzielt. Nach vierzig gescheiterten Versuchen gelang ihm beim 41.

Auftritt in einem Grand‑Slam‑Turnier endlich der Sieg über den Italiener Flavio Cobolli nach einem harten Fünf‑Satz‑Kampf. Dieser Triumph markiert das erste Mal seit drei Jahrzehnten, dass ein deutscher Tennisspieler eine Grand‑Slam‑Trophäe in die Höhe strecken konnte. Zverev, der heute als TV‑Experte tätig ist, ist damit der erfolgreichste Deutsche in der Geschichte des Herrentennis: insgesamt sechsmal stand er auf dem Siegerpodest bei Grand‑Slam‑Veranstaltungen, bereits im Alter von 17 Jahren gewann er 1985 einen Titel.

Seit Beginn der Open‑Era können neben Boris Becker und Zverev nur noch wenige deutsche Herren bei einem Grand Slam triumphieren. Bei den Damen sieht die Bilanz deutlich rosiger aus. Die deutsche Tennis‑Ikone Steffi Graf hat in ihrer Karriere sagenhafte 22 Grand‑Slam‑Titel gesammelt und damit einen Rekord aufgestellt, der weltweit kaum zu übertreffen ist.

Sie gewann siebenmal Wimbledon (1988‑1996), sechsmal die French Open (1987‑1999), fünfmal die US Open (1988‑1996) und viermal die Australian Open (1988‑1994). 1988 vollendete sie den Calendar Golden Slam, indem sie alle vier Grand‑Slam‑Turniere sowie die olympische Goldmedaille im selben Jahr gewann - ein einmaliges Kunststück in der Geschichte des Tennissports. Auch nach ihrem Höhepunkt blieb Graf aktiv: 2016 holte sie erneut die Australian Open und die US Open, 2018 schloss sie sich den Wimbledon‑Siegern an.

Auch im Doppel- und Mixed‑Bereich haben deutsche Spieler in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt. Das Team aus Kevin Krawietz und Andreas Mies holte sich 2019 und 2020 hintereinander den Herrendoppel‑Titel bei den French Open. Auf der Mixed‑Seite errang Laura Siegemund 2016 in New York den Mixed‑Doppel‑Titel und wiederholte 2020 den Damen‑Doppel‑Erfolg bei den US Open. Anna‑Lena Grönefeld feierte ebenfalls Erfolge im Mixed‑Doppel, mit Siegen in Wimbledon 2009 und bei den French Open 2014.

Historisch betrachtet war Cilly Aussem die erste deutsche Grand‑Slam‑Siegerin: 1931 gewann sie sowohl die French Open als auch Wimbledon. In der Vorkarriere der Open‑Era errangen auch Gottfried von Cramm (1934, 1936) und Henner Henkel (1937) Grand‑Slam‑Titel für Deutschland. Seit 1968, als die Open‑Era begann und Profis erstmals an allen Grand‑Slam‑Veranstaltungen teilnehmen dürfen, hat sich das deutsche Tennis stetig weiterentwickelt und zahlreiche glanzvolle Momente hervorgebracht





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tennis Grand Slam Alexander Zverev Steffi Graf Deutsche Erfolge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verwirrung um Alexander Zverevs Schweißfleck bei der French OpenDie Eurosport-Kommentatoren Matthias Stach und Boris Becker haben bei der French Open einen auffälligen Schweißfleck auf dem Shirt von Alexander Zverev bemerkt und spekulieren über die möglichen Ursachen.

Read more »

Kommentar zu Zverevs French-Open-Sieg: Er hat es allen gezeigtAlexander Zverev hat sich bei den French Open seinen großen Traum erfüllt und den ersten Grand-Slam-Triumph perfekt gemacht. In Paris war der Hamburger fast eine Klasse für sich - und hat allen Zweiflern gezeigt, dass er zu den Großen im Tennissport gehört.

Read more »

„Dämonen besiegt“: Pressestimmen zu Zverevs Triumph bei den French OpenAlexander Zverev holt seinen ersten Grand-Slam-Titel. Die internationale Presse würdigt seinen Triumph – und hebt besonders den langen Anlauf zum Sieg hervor.

Read more »

Mehr als zwei Millionen sehen Alexander Zverevs ersten Grand-Slam-Triumph bei den French OpenDas Finale der French Open wurde nicht nur für Alexander Zverev zum Triumph, sondern auch für Eurosport zum Quoten-Erfolg: Mehr als zwei Millionen Menschen sahen seinen Titelgewinn. Auch RTL profitierte vom großen Interesse am Endspiel.

Read more »