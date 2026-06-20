Zverevs Halbfinal-Niederlage: Hitze war nicht der Grund

Alexander Zverev verlor sein Halbfinale gegen Taylor Fritz. Die Hitze war nicht der Grund für seine Niederlage. Der Deutsche hatte Rückenprobleme und Probleme mit seinem Blutzuckerwert.

Alexander Zverev verlor sein Halbfinale gegen Taylor Fritz , doch die Hitze war nicht der Grund für seine Niederlage. Nach 2:40 Stunden Spielzeit gab der Tokio-Olympiasieger auf und gratulierte seinem Gegner zum Sieg.

Zunächst dachte man, dass die Hitze Zverev zu sehr zugesetzt hatte. Doch der 29-Jährige offenbarte nach dem Spiel zwei andere Gründe für seine Leistung. Im vergangenen Jahr hatte Zverev bereits Rückenprobleme, die nun wieder aufgetreten sind.

'Er hat zugemacht. Deswegen nahm ich die Pause im ersten Satz. Da haben sie mich in der Kabine wieder eingerenkt', sagte der Deutsche. Doch das Rückenproblem war nicht das einzige Problem, mit dem sich Zverev herumschlagen musste.

Der French-Open-Star ist bekanntermaßen Typ-1-Diabetiker und muss sich regelmäßig Insulin spritzen. Vor dem Halbfinalspiel versagten jedoch Sensor und Computer, die Zverevs aktuellen Blutzuckerwert übermitteln. Die Folgen waren schwerwiegend: 'Ich habe viel zu viel Insulin gespritzt, habe in den ersten 45 Minuten des Matches knapp 350 Gramm Zucker über Glukose-Gels zu mir genommen. Ich habe mich scheußlich gefühlt', sagte Zverev.

'Ich war im zweiten Satz körperlich nicht da, im dritten war es schwierig für mich. Aber unabhängig davon hat Taylor besser gespielt als ich und verdient gewonnen', fügte der Deutsche hinzu. Zverev kann sich nicht erklären, wie es zu diesem Problem kam: 'Ich habe die Sensoren seit zehn Jahren und es ist noch nie was passiert. Ich musste aber die Gels zu mir nehmen, sonst wäre ich die ganze Zeit unterzuckert gewesen'.

Trotz des Zucker-Fauxpas blickt der Deutsche positiv auf das Turnier: 'Ich denke nicht, dass es wegen der Sache heute Probleme geben wird.





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