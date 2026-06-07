Zverevs historische Chance in Paris: Becker warnt vor dem Fluch der Vergangenheit

Alexander Zverev steht im French-Open-Finale und könnte als erster Deutscher seit 1996 einen Grand-Slam-Titel gewinnen. Tennislegende Boris Becker sieht zwar großes Potenzial, warnt aber gleichzeitig vor der psychologischen Belastung der drei verlorenen vorherigen Finals. Die Partie ist von historischer Bedeutung, besonders auf Sand, wo ein deutscher Sieg seit 1937 aussteht.

Legende Boris Becker , 58, richtet eine klare Botschaft an Alexander Zverev : Ich habe ein gutes Gefühl. Wenn er nach vorne denkt, wenn er bleibt, wo er ist, wird er heute Geschichte schreiben.

Doch die Warnung steckt bereits in diesem Satz. Becker kennt die Gefahr der Vergangenheit nur zu gut. Dreimal stand Zverev, 29, bereits in einem Grand-Slam-Finale - und dreimal verließ er als Verlierer den Platz. Das US-Open-Finale 2020 gegen Dominic Thiem, das French-Open-Finale 2024 gegen Carlos Alcaraz und das Australian-Open-Finale 2025 gegen Jannik Sinner.

Becker weiß, was diese Erinnerungen mit einem Spieler machen können. Ich glaube, es wird schwer, wenn Sascha an die drei verlorenen Finals zurückdenkt. Bei Zverevs Matth Kirchmayr geht es um mehr als nur einen Titel. Gewinnt Zverev in Roland Garros, wäre es der erste Grand-Slam-Sieg eines deutschen Mannes seit Boris Becker selbst - 1996 bei den Australian Open.

Auf Sand in Paris ist die Durststrecke noch dramatischer: Der letzte deutsche French-Open-Champion war Henner Henkel - 1937. Seitdem: nichts. Es ist also nicht nur Zverevs persönlicher Moment. Es ist ein Stück Sportgeschichte, das heute neu geschrieben werden kann





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