Zverevs souveräner Sieg bei den French Open: 550. Tour-Sieg und dritte Runde erreicht

Alexander Zverev gewinnt bei Roland Garros klar gegen Tomas Machac und steht in der dritten Runde. Der Deutsche feiert seinen 550. Sieg auf der Tour und bleibt auf Titelkurs.

Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris seine zweite Runde souverän gemeistert. Der Weltranglistendritte, der in der französischen Hauptstadt seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen möchte, setzte sich deutlich mit 6:4, 6:2, 6:2 gegen den Tschechen Tomas Machac durch.

Zverev, der in Hamburg geboren wurde und mittlerweile 29 Jahre alt ist, erreichte damit zum zehnten Mal in seiner Karriere die dritte Runde bei Roland Garros. Gleichzeitig feierte der Deutsche einen besonderen Meilenstein: seinen 550. Sieg auf der Tour-Ebene. Von Beginn an dominierte Zverev das Spiel auf dem berühmten Court Philippe-Chatrier und ließ keinen Zweifel an seinem Sieg.

Im zweiten Satz musste sein Gegner Machac wegen Fußproblemen behandelt werden, was sein Spiel zusätzlich beeinträchtigte. Danach konnte der Tscheche keine ernsthafte Gegenwehr mehr leisten. In der nächsten Runde trifft Zverev auf den französischen Wildcard-Spieler Quentin Halys, der bisher ohne Setzposition ins Turnier gestartet ist. Zverev blickt auf eine beeindruckende Bilanz bei den French Open zurück: In den letzten fünf Ausgaben erreichte er viermal mindestens das Halbfinale.

Im vergangenen Jahr unterlag er im Finale Carlos Alcaraz, der in diesem Jahr wegen einer Handgelenkverletzung fehlt. Damit zählt Zverev neben dem derzeit dominierenden Jannik Sinner zu den Topfavoriten auf den Titel in Paris. Gegen Machac hatte er zuvor nur einmal gespielt - bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, wo Zverev ebenfalls die Oberhand behielt. Mit seiner konstant starken Leistung unterstreicht der Hamburger seine Ambitionen auf den ersten Major-Sieg seiner Karriere





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

French Open Roland Garros Alexander Zverev Tomas Machac Grand Slam Tennis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fähr-Fiasko an der Schlei geht wieder in die nächste RundeMissunde III außer Betrieb, was dieses Mal schuld am Ärger ist.

Read more »

550 Euro Rabatt: So günstig ist dieser ASUS Gaming-Monitor praktisch nieHier ist der Beweis: wOLED-Monitore müssen nicht teuer sein! Cyberport wirft euch ein richtiges Prachtstück für einen fast schon unverschämten Preis...

Read more »

Becker schwärmt von Struff: 'Nein, ich liebe ihn'Der Dauerbrenner auf der Tour freut sich über einen befreienden Sieg - und Becker freut sich mit.

Read more »

Sieg gegen Macháč: Zverev bei den French Open in Runde dreiAlexander Zverev steht in der dritten Runde der French Open der Tennis-Profis in Paris. Der Hamburger feierte am Mittwochabend einen souveränen 6:4, 6:2, 6:2-Erfolg gegen den Tschechen Tomáš Macháč und bleibt damit beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres ohne Satzverlust.

Read more »