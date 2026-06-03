Zverevs Traum von French-Open-Titel lebt - Halbfinale gegen Mensik

Alexander Zverev trifft im Halbfinale der French Open auf Jakub Mensik. Der Deutsche ist nach den Ausfällen von Alcaraz und Sinner der Top-Favorit. Das Match wird live auf Eurosport und Joyn übertragen.

Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev weiter. Nach dem überraschenden Aus von Carlos Alcaraz und dem frühen Scheitern von Jannik Sinner ist der Deutsche nun der klare Favorit auf den Turniersieg in Paris.

Im Viertelfinale setzte sich Zverev souverän gegen den 19-jährigen Spanier Rafael Jodar durch, der als große Hoffnung des spanischen Tennis gilt. Mit einem klaren 3:0-Sieg zeigte Zverev, dass er in bestechender Form ist und bereit für die entscheidende Phase des Turniers. Nun wartet im Halbfinale der tschechische Shootingstar Jakub Mensik, der sich ebenfalls beeindruckend durch das Tableau kämpfte. Mensik, der erst 20 Jahre alt ist, hat mit seinem kraftvollen Spiel und seiner Unerschrockenheit für Aufsehen gesorgt.

Experten sehen in ihm eine kommende Größe im Tennis, doch ob er schon jetzt einen erfahrenen Spitzenspieler wie Zverev bezwingen kann, bleibt abzuwarten. Das Match verspricht eine spannende Auseinandersetzung zwischen Routine und jugendlichem Elan. Die Partie ist für den 5. Juni um etwa 14:30 Uhr angesetzt und wird im Free-TV auf Eurosport übertragen.

Zudem gibt es einen kostenlosen Livestream auf Joyn, sodass Fans aus ganz Deutschland das Halbfinale live verfolgen können. Zverev, der in diesem Jahr bereits die BMW Open in München gewann, zeigt sich selbstbewusst: Ich fühle mich stark, mein Spiel ist stabil, und ich freue mich auf die Herausforderung gegen Mensik. Die Chancen auf den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere stehen so gut wie nie zuvor.

Allerdings warnte er vor Überheblichkeit: Mensik ist ein gefährlicher Gegner, der nichts zu verlieren hat. Ich muss von Beginn an voll fokussiert sein. Die French Open 2026 laufen auf ihren Höhepunkt zu, und Zverev hat die große Chance, endlich den lang ersehnten Major-Titel zu holen. In den vergangenen Jahren scheiterte er oft knapp, etwa im Halbfinale von Roland Garros 2022 oder im Finale der US Open 2020.

Diesmal ist das Feld weit offen, und die Konkurrenz hat sich früh verabschiedet. Sollte Zverev auch Mensik bezwingen, winkt ein Endspiel gegen einen weiteren Überraschungsmann. Tennis-Deutschland drückt die Daumen, dass der Traum vom French-Open-Sieg in Erfüllung geht. Die Übertragung auf Eurosport wird von erfahrenen Kommentatoren begleitet, die das Geschehen detailliert analysieren.

Der Liveticker auf RAN Tennis bietet zudem ständige Updates für alle, die unterwegs sind. Die Vorfreude ist riesig, und die Tenniswelt blickt gespannt auf dieses Halbfinale. Eines ist sicher: Zverev wird alles geben, um seinem großen Ziel einen Schritt näher zu kommen





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