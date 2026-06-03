Zverevs Weg zum Erfolg: Die Mitglieder seiner Box

Alexander Zverev steht vor seinem ersten Grand-Slam-Titel und wird von einer engen Gruppe von Menschen unterstützt. BILD erklärt die Mitglieder seiner Box und ihre wichtigen Rollen auf seinem Weg zum Erfolg.

In Paris, auf dem Court Philippe Chatrier, steht Alexander Zverev vor seinem ersten Grand-Slam-Titel . Um dies zu erreichen, muss er noch zwei Siege erringen. Zverev ist sehr gläubig und möchte, dass die Acht, die ihn seit der ersten Runde unterstützen, auch im Halbfinale gegen den Tschechen Jakub Mensik (20) wieder da sind.

Die Sitzordnung darf sich während des Turniers nicht ändern, außer im Notfall. BILD erklärt die Zverev-Box und ihre Mitglieder, die ihn auf seinem Weg zum Erfolg begleiten. Der Vater und Trainer von Zverev, Mischa Zverev (38), ist seit Anbeginn der Karriere von Alexander sein Haupttrainer und wird es auch in Zukunft bleiben. Auch als Coaches von außen hinzugezogen wurden (Ivan Lendl, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer, Sergi Bruguera), blieb Mischa Zverev der erste Ansprechpartner.

Neben dem Vater und Trainer, der auch ein ehemaliger Davis-Cup-Spieler der UdSSR ist, gibt es noch weitere wichtige Mitglieder in der Zverev-Box. Der Bruder und Manager, Mischa Zverev, ist ein wichtiger Teil des Teams, da er als Linkshänder Erfahrungen in der Welt der Tennisprofi gemacht hat und diese Erfahrungen nutzen kann, um Alexander zu unterstützen.

Der Sparringspartner, der einst selbst die Nummer 151 der Welt war, ist sehr wichtig für Alexander, da er ihn bei seinen Trainingsphasen unterstützt und ihm hilft, Verbesserungen in seinem Spiel zu erkennen. Der Physiotherapeut, der bereits in den Diensten der dreimaligen Major-Gewinnerin Angelique Kerber (38) stand, weiß, wie sich Grand-Slam-Sieger unter seinen Händen anfühlen. Der Fitnesstrainer, der bereits Ex-Tennis-Star Andy Murray (39) zur Nummer 1 und drei Grand-Slam-Titeln verhalf, ist seit 2024 wieder fest im Team von Alexander.

Die Oma, die Mutter von Irina, ist seit Frühjahr mit auf Tour und genießt das Leben bei ihren Enkel und Urenkel. Der beste Freund, der Nummer 43 der Doppel-Weltrangliste, spielt mit Zverev bei vielen Turnieren noch Doppel und liebt es auch, Mario Kart zu spielen. Der Manager, der Sohn von Stabhochsprung-Ikone Sergey Bubka (62), war einst selbst Tennisprofi und kümmert sich um Reiseplanungen, Hotels, Medien und die Abläufe vor Ort.

Der Mann, der alles für Alexander organisiert, ist der Sohn von Sergey Bubka. Wer fehlt? Die Mutter Irina schafft es nervlich nicht, die Spiele ihres Sohnes im Stadion zu verfolgen. Ihre Freundin Sophia Thomalla (36) sitzt immer in der Box, wenn sie da ist.

Doch in Paris wird sie nicht dabei sein, auch nicht in einem eventuellen Finale. Auch hier ist Zverevs Aberglaube ein Grund.





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