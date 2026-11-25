Luxuriöse Eigentumswohnungen im denkmalgeschützten Gründerzeitgebäude Schwanenwik 33/34 in Hamburg Uhlenhorst werden zwangsversteigert. Hintergrund ist die Insolvenz von Imvest Schwanenwik und Unternehmer Tomislav Karajica. Hohe Verkehrswerte bis 2,75 Millionen Euro bei ausstehenden Hausgeldern.

Im Hamburg er Stadtteil Uhlenhorst an der Außenalster stehen derzeit mehrere hochpreisige Luxus-Immobilien zur Zwangsversteigerung. Die sieben Wohnungen im denkmalgeschützten Gebäude an den Adressen Schwanenwik 33 und 34 gehören zur Konkursmasse der Immobilienprojektgesellschaft Imvest Schwanenwik GmbH & Co. KG. Der Eigentümer des Komplexes, der Hamburg er Unternehmer Tomislav Karajica, konnte die finanziellen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen, was nun zur gerichtlichen Verwertung des Vermögens führt.

Konkursmasse Imvest Schwanenwik und Insolvenzverfahren

Die Imvest Schwanenwik GmbH & Co. KG befand sich im März 2026 unter Insolvenzverwaltung, nachdem das Unternehmen im Frühjahr 2024 schwer von der anhaltenden Baukrise getroffen wurde. Explodierende Baukosten und extrem hohe Zinsen hatten die Projekte der Imvest-Gruppe unrentabel gemacht. Tomislav Karajica, der das Firmengefleste anführte, geriet bereits im Jahr 2025 in Privatinsolvenz. Der zuständige Insolvenzverwalter Finn Peters bestätigt, dass für alle sieben Einheiten im Gebäude Zwangsversteigerungsverfahren laufen. Die unmittelbare Ursache für diese Maßnahme sind erhebliche Rückstände bei den Zahlungen des Hausgeldes durch die Eigentümereinheiten der Imvest Schwanenwik GmbH & Co. KG.

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Architektonische Details und historische Einordnung des Gebäudes

Das viergeschossige Gebäude an der Außenalster ist ein bedeutendes Stück Geschichte der Hansestadt Hamburg. Es handelt sich um einen denkmalgeschützten Gründerzeitbau, der in den Jahren 1888 und 1889 errichtet wurde. Die Architektur und die Lage der Immobilie in direkter Nähe zur Alster machen sie zu einer begehrten Rarität. Die sieben Einheiten im Inneren des Gebäudes wurden ursprünglich als Prestige-Immobilien vermarktet und zeichnen sich durch große Wohnflächen, hochwertige Ausstattung und exklusive Wohnkonzepte aus. Trotz der wirtschaftlichen Krise des Eigentümers bleibt der bauliche Wert des historischen Objekts erhalten.

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Preiswerte Objekte mit maximal 2,75 Millionen Euro Verkehrswert

Drei der zu versteigernden Objekte weisen einen Verkehrswert von jeweils mehr als zwei Millionen Euro auf. Das teuerste Einzelobjekt ist eine Maisonettewohnung mit einem vom Gutachter festgestellten Wert von 2,75 Millionen Euro. Diese rund 286 Quadratmeter große Wohnung erstreckt sich über zwei Ebenen und umfasst neun Zimmer. Zur Ausstattung gehören zwei separate Küchenräume, drei Sanitärräume, ein Wintergarten und eine Dachterrasse. Diese Details unterstreichen den gehobenen Wohnanspruch der Einheiten im Gebäude Schwanenwik.

Weitere Luxus-Einheiten und Konsequenzen für den Kaufmarkt

Neben der teuren Maisonettewohnung verfügt auch die Etagenwohnung im Dachgeschoss über einen hohen Marktwert. Ihr Verkehrswert liegt bei 2,45 Millionen Euro. Auf einer Wohnfläche von rund 174 Quadratmetern verteilen sich dort viereinhalb Zimmer, eine Wohnküche und drei Sanitärräume. Ein weiteres exklusives Merkmal dieser Einheit sind zwei Dachterrassen. Aus den einstigen Prestige-Immobilien wird nun ein standardisierter Fall für das zuständige Amtsgericht. Käufer, die an den Wohnungen Interesse äußern, erhalten nach erfolgreicher Versteigerung die Einheiten, müssen jedoch die bestehenden rechtlichen Verfahren der Imvest Schwanenwik akzeptieren.