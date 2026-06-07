Zwei AfD-Parteichefs unter Druck: "Autokratische Funktionärspartei" und "innerparteiliche Goebbels-Methoden"

Ein ehemaliger Schatzmeister des Kreisverbands hat in einem sechsseitigen Brief schwere Vorwürfe gegen die AfD erhoben. Er wirft die Partei unter anderem vor, eine "autokratische Funktionärspartei" geworden zu sein, geprägt von Vetternwirtschaft, Machtmissbrauch und "innerparteilichen Goebbels-Methoden". Auch gegen Parteichefin und Landesvorsitzenden wird er vor kritischer Mündunglichkeit und mangelnder Demokratie vorgeworfen.

In der AfD rumort es. Gleich zwei Brandbrief e aus der eigenen Basis setzen die Parteichefs Alice Weidel (47) und Tino Chrupalla (51) unter Druck, berichtet der "Spiegel".

Der zentrale Vorwurf: Aus Basisdemokratie sei eine "autokratische Funktionärspartei" geworden – geprägt von Vetternwirtschaft, Machtmissbrauch und "innerparteilichen Goebbels-Methoden". Den Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier (35) und Emil Sänze (75) wirft er vor, Kritiker mundtot zu machen. Klos schreibt von "innerparteilichen Goebbels-Methoden" und "sektenartigen Zuständen" in der Partei. Auch gegen Parteichefinteilt er aus: Ihr Vorstand habe die Landesgeschäftsstelle in einem "chaotischen Zustand" hinterlassen.

Sein Fazit: "Diese AfD ist wegen ihrer antidemokratischen innerparteilichen Strukturen und der Negativauslese ihrer Kandidaten zu einer Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung geworden.





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