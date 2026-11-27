Auf der Landstraße zum Eidersperrwerk kracht es beim Überholen. Warum die Straße lange gesperrt war.

Ein Auto überholt eine Fahrzeugschlange. Aus der Schlange schert eine weitere Fahrerin aus, um zu überholen. Es kommt zum Zusammenstoß. Bei einem missglückten Überholmanöver im Kreis Dithmarschen sind am Nachmittag zwei Frauen verletzt worden.

Die jüngere von beiden wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, die andere kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik, wie ein Sprecher der Polizeileitstelle berichtete. Zu dem Unfall kam es, als sich auf einer Landstraße in Richtung Norden eine Fahrzeugschlange bildete. Zunächst setzte am Ende der Schlange ein Auto zum Überholen an. Dann scherte weiter vorn in der Schlange der zweite Wagen mit den beiden Frauen aus.

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Es kam Zusammenstoß zwischen beiden Autos. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Trümmerteile hätten auch noch einen dritten Wagen beschädigt, hieß es. Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße, die von Wesselburen zum Eidersperrwerk in Richtung Sankt Peter-Ording führt.