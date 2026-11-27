In zwei bayerischen Dörfern gehen am Donnerstag absichtlich die Lichter aus. Rund 1450 Haushalte werden vom öffentlichen Stromnetz getrennt. Vier Windräder und ein großer Batteriespeicher sollen zeigen, wie sich Gemeinden künftig vor den Folgen eines Blackouts schützen können.

In zwei bayerischen Dörfern gehen am Donnerstag absichtlich die Lichter aus. Rund 1450 Haushalte werden vom öffentlichen Stromnetz getrennt. Vier Windräder und ein großer Batteriespeicher sollen zeigen, wie sich Gemeinden künftig vor den Folgen eines Blackouts schützen können.

Was andernorts ein Katastrophenszenario wäre, ist in der bayerischen Gemeinde Fuchstal am Donnerstag, den 26. November, ausdrücklich gewollt. In den Ortsteilen Leeder und Asch wird die Stromversorgung gezielt unterbrochen. Anschließend soll der örtliche Energiepark die Haushalte unabhängig vom öffentlichen Stromnetz versorgen.

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Dahinter steckt ein ambitioniertes Ziel: Bis 2030 will sich Fuchstal vollständig mit selbst erzeugter erneuerbarer Energie versorgen. Schon heute produziert die Gemeinde mehr Strom, als sie selbst verbraucht. Bei einem überregionalen Blackout könnte allerdings auch hier die Stromversorgung zusammenbrechen. Genau das wollen Wissenschaftler der Technischen Hochschule Augsburg, der Hochschule München und der Technischen Universität Braunschweig künftig verhindern.