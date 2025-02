Zwei Bergsteiger gerettet - Tragischer Unfall in Berchtesgaden

Zwei verirrte Bergsteiger wurden am Hohen Göll gerettet, während ein 25-Jähriger bei einer Bergtour tödlich verunglückte.

Zwei Bergsteiger im Alter von 40 und 45 Jahren wurden am Wochenende auf dem Hohen Göll in der Nähe von Berchtesgaden vermisst. Die beiden Männer waren am Samstag unterwegs, als sie aufgrund der einbrechenden Dunkelheit ihre Orientierung verloren. Gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen setzten sie einen Notruf ab. Da sie ausreichend ausgerüstet waren, entschied sich der Einsatzleiter der Bergwacht, erst bei Tageslicht mit der Rettung zu beginnen.

Ein Hubschrauber brachte zwei Bergretter zur Einsatzstelle, die mit der Seilwinde die verirrten Bergsteiger aus einer Rinne abseits des Steigs zwischen Mannlgrat und Rauchfang sicher bergen konnten. In einem weiteren Vorfall im Landkreis Berchtesgadener Land verunglückte am Samstag ein 25-Jähriger tödlich. Der Mann aus dem Raum Passau unternahm eine einsame Tour zum Kahlersberg und kehrte nicht zurück. Nach Meldung als vermisst am Sonntag durch Angehörige wurde er am nächsten Tag von Suchmannschaften in einer Höhe von etwa 1.800 Metern nordwestlich des Kahlersbergs tot aufgefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge verunglückte der 25-Jährige wahrscheinlich bei einem Sturz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an





