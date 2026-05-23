Zwei Decades of Fallout: The Iconic Vault-Tec Cards Set

The iconic Vault-Tec Cards set is a must-have for Fallout fans.

Die Spielkarten liefern den ikonischen Look der Kult-Videospielreihe direkt aufs Tisch. Wir haben uns das Kartenset genauer angeschaut. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wird.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Kartenspiele sind echte Klassiker, denn sie funktionieren unterwegs, zwischendurch oder bei geselligen Abenden mit Freunden. Die Marke FaNaTtik kombiniert dieses zeitlose Spielprinzip mit dem "Fallout-Look" und hat ein cooles Set hervorgebracht: Vom markanten Vault-Tec-Logo bis hin zu den charmanten Vault-Boy-Motiven auf den Karten.

Set beinhaltet 52 Karten mit Maßen von 61 mal 86 Millimetern und einem classic Spielkartenformat. Besonders überzeugen die Details: Die Kartenrückseiten ziert das bekannte Vault-Tec-Emblem, während die Asse eigene Vault-Boy-Illustrationen zeigen. Königin, König und Buben sind im typischen "Fallout"-Stil gestaltet. Dieses Kartenset ist nicht nur funktional, sondern auch ein echtes Fan-Item.

, bringt Abwechslung ins Kartenspiel und sorgt für spürbar mehr Atmosphäre beim Kartenabend und bringt die Endzeit-Welt der Spiele in analoger Form zurück. Dank offizieller Lizenz wirkt das Design hochwertig und authentisch. Es ist eine gelungene Ergänzung für alle, die "Fallout" lieben. Perfekt als Geschenk, Sammlerstück oder einfach stylisher Alternative zu herkömmlichen Spielkarten





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