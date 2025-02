Zwei der besten Filme 2024 für nur 99 Cent bei Prime Video

Amazon Prime Video startet eine neue 99-Cent-Aktion und bietet zahlreiche aktuelle Film-Highlights zum Sparpreis an. Horror, Action, Science-Fiction, Drama – es ist für jeden etwas dabei.

Es ist mal wieder so weit, endlich: Amazon Prime Video lockt mit einer neuen 99-Cent- Aktion und bietet zahlreiche aktuelle Film -Highlights zum Sparpreis an.

Horror, Action, Science-Fiction, Drama – es ist für jeden und jede was dabei. \Ab sofort (Freitag, 14. Februar 2024) könnt ihr wieder zahlreiche Film-Highlights für nur 99 Cent bei Amazon Prime Video leihen. Jedenfalls wenn ihr Prime-Abonnenten seid und den Premiumdienst des Versand-Riesen nutzt. Das Angebot läuft wie immer ein Wochenende lang, also bis einschließlich Sonntag, den 16. Februar 2024. Die ausgeliehenen Filme könnt ihr dann innerhalb von 30 Tagen starten, und habt danach 48 Stunden Zeit, um sie vollständig anzusehen. Solltet ihr noch kein Mitglied bei Amazon Prime sein, könnt ihr den Dienst des Versandhändlers übrigens 30 Tage lang völlig kostenfrei testen. \Natürlich haben wir euch auch diesmal einige der besonders spannenden Highlights aus der aktuellen 99-Cent-Aktion herausgesucht, damit euch auch ja keine Perle entgeht. Von diesem Film haben viele von euch wahrscheinlich noch nie etwas gehört – für die Redaktionen von FILMSTARTS und Moviepilot zählt er. Das 5-Sterne-Meisterwerk, das in Deutschland Ende 2024 direkt fürs Heimkino erschienen ist, verbindet auf vielschichtige Weise Fantasy, Horror und Coming-of-Age-Drama – und sollte unbedingt auf eurer Watchlist landen. (5 Sterne) Ebenfalls in unserer Bestenliste 2024 gelandet ist der Horror-Thriller „Longlegs“ mit Nicolas Cage und Maika Monroe. Für viele ist es der gruseligste Film des Jahrzehnts, wobei ihr euch überraschen lassen solltet, wie genau der völlig zu Recht gehypte Film das bewerkstelligt. (4,5 Sterne) – übrigens: Wenn ihr mehr von „Longlegs“-Regisseur Osgood Perkins sehen wollt, sein neuer Film „Dieser brillante Serienmord-Thriller versetzte Stephen King in Begeisterung. Auch wir von FILMSTARTS können uns den Lobeshymnen des Bestseller-Autors, der von einem „cleveren Meisterwerk“ spricht, nur anschließen: Euch erwartet ein erfrischendes, subversives und temporeiches Katz-und-Maus-Spiel. (4 Sterne) Mit einer guten FILMSTARTS-Wertung kann sich die Videospiel-Adaption (siehe obiges Newsbild) mit Stars wie Cate Blanchett, Kevin Hart und Jamie Lee Curtis leider nicht schmücken, es gibt nur einen von fünf Sternen. Wenig überraschend wollte das Sci-Fi-Abenteuer im Kino dann auch kaum jemand sehen – doch wer damals kein teures Ticket gelöst hat, wird ja nun vielleicht die Gelegenheit für 99 Cent ergreifen. (1 Stern) Beginnt wie eine Komödie im Stile von „Ganz oder gar nicht“, und macht dann eine 180-Grad-Wende zu einem Drama, das einem einen Hieb in die Magengrube versetzt. Bei den Filmfestspielen in Cannes 2022 gewann der pakistanische Film über einen Mann (Ali Junejo), der sich der Tanztruppe der trans* Frau Biba (Alina Khan) anschließt, den Jurypreis der Reihe Un Certain Regard und die Queer Palm – und wurde für die Autorin dieses Artikels zum besten Film des Festivals. (keine Kritik vorhanden) Diesem Ab-18-Feuerwerk für Fans von'The Raid' & Co. wurde von der FSK gleich zweimal die Freigabe verweigert, veröffentlicht wurde der indische Action-Kracher von Regisseur Nikhil Nagesh Bhat schließlich mit dem Siegel der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO). Hier sollten vor allem Anhänger*innen geradliniger, stark inszenierter und knüppelharter Reißer zuschlagen. (keine Kritik vorhanden) Dieser wunderbare Coming-of-Age-Crowdpleaser über das Lebensgefühl Jugendlicher Mitte der 2000er in den USA lief im Sommer 2024 im Kino und wir nehmen die 99-Cent-Aktion bei Amazon Prime Video zum Anlass, euch diese Filmperle ans Herz zu legen – vor allem, wenn ihr euch gerne auf gefühlvolle, bittersüße und dabei immer höchst unterhaltsame Geschichten einlasst. (4 Sterne) Um diesen Survival-Thriller sollten all diejenigen mit Höhenangst einen großen Bogen machen. Alle anderen erwartet ein spannender Kampf ums Überleben auf engstem Raum, nämlich auf der winzigen Plattform eines Fernsehturms in schwindelerregender Höhe… (3,5 Sterne) So gut habt ihr'Tribute von Panem'-Star Jennifer Lawrence selten gesehen! Die sexy Komödie über eine 32-jährige Uber-Fahrerin, die sich von einem Paar Helikoptereltern als Date für deren verklemmten Sohn engagieren lässt, wurde wegen ihrer Freizügigkeit zum Aufreger-Film des Sommers 202





