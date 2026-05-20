Zwei Deutsche wurden vor kurzem in Miami Beach festgenommen, nachdem sie eine Pride-Bank beschmiert hatten. Die Sachverhaltsaufklärung der Polizei in Florida legt nahe, dass die Täter antisemitische Symbole beschrieben haben, welche vor der Bank des Lummus Park entdeckter wurden.

Zwei Deutsche als Touristen bei Miami Beach festgenommen: Antisemitisches Händewerk auf Bank Zwei Deutsche wurden vor kurzem in Miami Beach festgenommen, nachdem sie, am Montag, eine Pride -Bank beschmiert hatten.

Die Sachverhaltsaufklärung der Polizei in Florida legt nahe, dass die Täter an die 12th Street und den Ocean Drive gerufen wurden, um Hinweisen auf antisemitische Symbole zu erhalten, welche auf einer Bank im Lummus Park entdeckt wurden. Zusätzliche Überwachungskameras ermöglichten es, die beiden Täter innerhalb kürzester Zeit durchzuverfolgen und wenige Minuten später im Colony Hotel am Ocean Drive festzunehmen, wo sie festgenommen wurden. Die beiden Tatverdächtigen sind deutsche Touristen aus Laubach.

Laut Medienberichten, die von "CBS News" verbreitet wurden, sind sie geständig geblieben. Der eine wurde am Dienstagabend entlassen, der andere wurde in Untersuchungshaft genommen, was jedoch schnell entgangene sein könnte. Eine Polizeisprecherin wurde zu dem Sender wie folgt verkündet: \"Hier haben wir mit einem skrupellosen Hassdelikt zu tun. Parkwächter sprachen die Polizei von Miami Beach an und informierten sie über denselben Holocaust-ähnlichen Symbolen auf der Regenbogenbank, die vom Stadtrat von Miami Beach gesponsert wurde. \" Diese Bank stehe für Toleranz und Inklusion in der Stadt





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