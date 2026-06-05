Zwei Deutsche gewinnen Millionen im Lotto: Brandenburger knapp an 50 Millionen vorbei, Niederbayer gewinnt Jackpot in Spiel 77

Ein Dauerlottospieler aus Brandenburg erhält fast 1,9 Millionen Euro nach sechs Richtigen, während ein Mann aus Niederbayern in der Zusatzlotterie Spiel 77 über 1,5 Millionen Euro gewinnt. Beide Gewinne ereignen sich während der 50-Millionen-Euro-Hauptjackpot ungelöst bleibt.

Zwei deutsche Lotto spieler erleben einen plötzlichen Reichtum: Ein Mann aus Brandenburg gewinnt fast 1,9 Millionen Euro im klassischen Lotto 6aus49, während ein Niederbayer in der Zusatzlotterie Spiel 77 über 1,5 Millionen Euro erhält.

Der Brandenburger aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin spielt seit etwa zehn Jahren im Dauerspielverfahren und tippte sechs Richtige (4, 6, 24, 26, 41, 44). Ihm fehlte lediglich die korrekte Superzahl (9) für den 50-Millionen-Euro-Jackpot - stattdessen hatte er die 2 auf seinem Schein. Sein Einsatz pro Ziehung betrug 7,30 Euro über vier Tippfelder inklusive Teilnahme an Spiel 77.

Da es sich um einen Dauerspielauftrag handelt, wird jeder Gewinn automatisch auf das Konto überwiesen, und der Lottoveranstalter nimmt persönlichen Kontakt auf und bietet eine kostenlose Gewinnerberatung an. Der zweite Gewinner aus Niederbayern knackte mit seinem Online-Los (Nummer 0794814) exakt den Jackpot von 1.577.777,00 Euro in Spiel 77, nachdem er 49,50 Euro eingesetzt hatte. Er war deutschlandweit der einzige, der diese Zusatzlotterie am Mittwoch gewann. Beide Gewinne sind bemerkenswert,尤其在 dem Kontext, dass der 50-Millionen-Euro-Hauptjackpot im 6aus49 bereits zum 20.

Mal in Folge nicht geknackt wurde und bei einer Chance von 1 zu 140 Millionen am kommenden Samstag erneut ausgelost wird. Die vorherigen Millionengewinne lagen im Mai dieses Jahres. Die Lottospieler profitieren von den automatisierten Prozessen des Dauerspiels bzw. von der einfachen Teilnahme via Internet, die auch in der aktuellen Berichterstattung hervorgehoben werden. Die Gesamtsumme der beiden Gewinne beläuft sich auf über 3,4 Millionen Euro und zeigt die Vielfalt der Gewinnmöglichkeiten im deutschen Lottosystem





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