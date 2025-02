Zwei Dividenden-Schnäppchen: Lohnt sich der Einstieg?

Zwei Aktien mit attraktiven Dividendenrenditen sind aktuell zu günstigen Kursen zu finden. Sind diese Papiere langfristig eine gute Investition?

Eine Dividendenaktie zu einem günstigen Kurs zu kaufen, kann sich gleich doppelt auszahlen. Ist der Kurs niedrig, das Niveau der Ausschüttung aber gleichbleibend, profitieren Anleger von einer überdurchschnittlichen Rendite . Ist das Geschäftsmodell des entsprechenden Unternehmens zudem solide aufgestellt und durchlebt gerade nur einen Durchhänger, können Börsianer zudem noch den kommenden Aufschwung mitnehmen.

Und zwei Papiere scheinen aufgrund dieser Gegebenheiten gerade so attraktiv wie lange nicht. Die erste Aktie ist so günstig wie seit dem Jahr 2021 nicht mehr. Zudem war das KGV in den letzten fünf Jahren nur ein paar Mal so niedrig wie jetzt. Im letzten Jahr verlor das Papier um die 14 Prozent. Schlechte Verkaufszahlen im vierten Quartal drückten auf die Stimmung, das Wachstum verlangsamte sich. Positiv zu erwähnen ist aber ein um 16 Prozent gesteigerter Gewinn auf zuletzt 1,5 Milliarden US-Dollar und eine aktuelle Dividendenrendite von um die 3,6 Prozent. Die Konsumschwäche könnte sich in den nächsten Monaten nochmal drehen, dann profitieren Anleger doppelt. Die zweite Aktie hat ihren Kurs an der Börse so niedrig wie seit 2022 nicht mehr. Belastet hatten die Aktie zuletzt Nachfrageprobleme bei Impfstoffen nach China und ein düsterer Ausblick für das umsatzstärkste Krebsmedikament Keytruda (Pembrolizumab). Schon 2028 könnten zahlreiche sogenannte „Biosimilar“, also Nachahmerprodukte, den Markt fluten, wenn das Patent des Medikamentes ausläuft. Das Unternehmen ist aber nach wie vor profitabel und schraubt an einer subkutanen (injizierbaren) Formulierung seines Keytruda-Blockbusters, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Auch hier könnten sich Anleger also gleich mehrere Chancen auf Gewinne bieten





