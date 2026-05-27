Die zweite Staffel der Serie 'Spider-Noir' ist ab sofort auf Amazon Prime Video verfügbar. Die Serie erzählt eine klassische Detektivgeschichte im Stil des Film Noir und folgt Ben Reilly, einem abgehalfterten Detektiv, der seine Superheldenidentität als The Spider nach einem tragischen Zwischenfall an den Nagel gehängt hat.

Neu auf Amazon Prime Video : Zwei Fassungen von ' Spider-Noir ' - Die Marvel-Serie mit Nicolas Cage ist ein echtes Juwel. Die zweite Staffel der Serie ist ab sofort auf Amazon Prime Video verfügbar.

Die Serie erzählt eine klassische Detektivgeschichte im Stil des Film Noir und folgt Ben Reilly, einem abgehalfterten Detektiv, der seine Superheldenidentität als The Spider nach einem tragischen Zwischenfall an den Nagel gehängt hat. Als er bei einem Routinefall beobachtet, wie ein Mann scheinbar aus dem Nichts in Flammen aufgeht, wird er jedoch wieder in sein altes Leben zurückgezogen. Ben Reilly wird in eine Verschwörung gezogen, in die der Gangsterboss Silvermane verwickelt ist.

Die Serie bietet zwei unterschiedliche Fassungen: eine in authentischem Schwarz-Weiß und eine in True-Hue-Vollfarbe. Die Fassung in Schwarz-Weiß passt perfekt zum Setting der Serie, während die Farben in der True-Hue-Fassung so schön sind, wie man es heute leider viel zu selten sieht





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