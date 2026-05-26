Zwei Flüsse treffen aufeinander: Ein einzigartiges Naturschauspiel in Genf

In Genf sehen Spaziergänger auf der Brücke Pointe de La Jonction ein ungewöhnliches Schauspiel: Zwei Flüsse treffen aufeinander und ihre Wasserfarben sind deutlich unterschiedlich. Die Rhone schimmert grünlich-klar, die Arve dagegen braun und trüb. Was steckt dahinter?

Spaziergänger auf der Brücke Pointe de La Jonction in Genf sehen ein ungewöhnliches Schauspiel: Zwei Flüsse treffen aufeinander. Die Rhone schimmert grünlich-klar, die Arve dagegen braun und trüb.

Was steckt dahinter? Die Rhone fließt aus dem Genfer See und führt daher klares, leicht grünliches Seewasser. Weil der Fluss nur wenige Schwebstoffe mit sich führt, wirkt das Wasser besonders sauber. Anders sieht es bei der Arve aus.

Der Gebirgsfluss transportiert auf seinem Weg aus der Region rund um den Mont Blanc zahlreiche mineralische Schwebstoffe mit sich. Vor allem nach Regenfällen oder während der Schneeschmelze wird feines Gesteinsmaterial aufgewirbelt. Dadurch färbt sich das Wasser braun. Besonders auffällig ist die scharfe Grenze zwischen den beiden Wasserfarben.

Wenn die beiden Flüsse aufeinandertreffen, mischen sie sich nicht sofort. Die Ursache liegt unter anderem darin, dass beide Flüsse unterschiedlich schnell fließen. Hinzu kommt die Bewegung des Wassers selbst. Es fließt niemals einfach geradeaus, sondern vielmehr in Wirbeln und Spiralen.

Normalerweise seien diese Strömungen unsichtbar. In Genf würden sie aber durch die unterschiedlichen Wasserfarben plötzlich sichtbar. Je nach Wetter und Wasserstand sieht das Naturschauspiel dabei immer etwas anders aus. Mal verläuft die Trennlinie zwischen den Flüssen besonders klar, mal wirken die Farben stärker verwischt und verwirbelt.

Widerruf Tracking und Cookies Auch anderswo gibt es das Farbspiel. Gerade im Frühling zieht der Zusammenfluss viele Menschen an. Vor allem an der linken Flussseite sitzen und baden dann zahlreiche Einheimische direkt am Wasser. Ein einmaliges Phänomen ist das Schauspiel allerdings nicht.

Laut Pusch gilt der Zusammenfluss von Rio Negro und Rio Solimões im brasilianischen Manaus als das bekannteste Beispiel weltweit. Dort treffen ebenfalls unterschiedlich gefärbte Flüsse aufeinander, bevor sie gemeinsam den Amazonas bilden. Auch in Deutschland lässt sich ein ähnlicher Effekt beobachten - etwa in Koblenz, wo die Mosel in den Rhein fließt, oder in Passau mit Donau, Inn und Ilz. Besonders deutlich sichtbar wird das Farbspiel dort bei Hochwasser der Zuflüsse





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