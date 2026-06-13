Zwei Geschwindigkeiten des Rechtsstaats: Vom Parkschein bis zum Kraftstoffpreisanpassungsgesetz

Ein Kommentar zur unterschiedlichen Durchsetzung von Gesetzen in Deutschland: Während kleine Verkehrsverstöße sofort sanktioniert werden, bleibt das Kraftstoffpreisanpassungsgesetz gegen Tankstellenpreise wirkungslos. Bußgelder werden nicht verhängt, und die Verantwortung ist unklar. Dies schürt das Gefühl von Ungerechtigkeit.

In Deutschland gibt es offenbar zwei verschiedene Geschwindigkeiten, wenn es um die Durchsetzung von Gesetzen geht. Für den normalen Bürger gelten Regeln mit großer Präzision und Schnelligkeit.

Wer nur zwei Minuten ohne Parkschein parkt, bekommt sofort einen Strafzettel. Der Staat handelt hier wie ein gut geöltes Uhrwerk. Im Gegensatz dazu steht das sogenannte Kraftstoffpreisanpassungsgesetz, das im Kontext des Iran-Konflikts erlassen wurde, um extreme Preissprünge an Tankstellen zu verhindern. Dieses Gesetz sollte Unternehmen, insbesondere großen Ölkonzernen, verbieten, ihre Preise mehr als einmal täglich zu erhöhen.

Doch dieRealität sieht anders aus: Seit April wurden allein in Nordrhein-Westfalen über 2600 Verstöße registriert, und 447 Tankstellen hielten sich nicht daran. Theoretisch drohen Bußgelder von bis zu 100.000 Euro, aber praktisch ist noch nichts passiert. Der ADAC kritisiert das Gesetz als zahnlosen Tiger. Die Zuständigkeit scheint unklar zu sein, das Bundeskartellamt beobachtet, die Länder prüfen in langwierigen Prozessen, während der Autofahrer die Kosten trägt.

Dieses doppelte Maß - schnelle Strafen für kleine Vergehen der Bürger, aber Untätigkeit gegenüber mächtigen Konzernen - erzeugt ein starkes Gefühl von Ungerechtigkeit und Politikverdrossenheit. Es scheint, als zeige der Staat vor allem Härte gegenüber den Ehrlichen, weil es einfach ist, während er bei großen Verstößen zögert. Diese Asymmetrie untergräbt das Vertrauen in den Rechtsstaat





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