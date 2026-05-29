Zwei Häuser in Köln-Kalk nach Riss in Hauswand evakuiert

In Köln-Kalk wurden zwei Wohnhäuser wegen eines großen Risses in der Wand evakuiert. Rund 35 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Ursache könnte eine benachbarte Baustelle sein. Die Bewohner sind vorübergehend untergebracht, eine Rückkehr ist unklar.

Zwei benachbarte Wohnhäuser im Kölner Stadtteil Kalk mussten am Donnerstagabend aufgrund eines großen Riss es in einer Hauswand evakuiert werden. Der Vorstellwaren für die Bewohner mit Sicherheit ein großer Schock, als die Aufforderung kam, die Gebäude umgehend zu verlassen.

Der Riss war zuvor an einem der beiden direkt aneinander grenzenden Mehrfamilienhäuser entdeckt worden. Als mögliche Ursache wird eine benachbarte Baustelle mit einer tiefen Baugrube vermutet. Die Feuerwehr löste den Einsatz aus und zog das Technische Hilfswerk hinzu, um die Statik der Gebäude zu überprüfen. Nach Angaben der Feuerwehr leben in dem Haus mit dem entdeckten Riss neun Personen.

Die genaue Anzahl der Bewohner im benachbarten Gebäude, das vorsichtshalber ebenfalls geräumt wurde, war zunächst nicht bekannt. Laut Informationen des WDR könnten jedoch insgesamt etwa 35 Menschen von der Evakuierung betroffen sein. Für alle Betroffenen wurde vorübergehend eine Unterkunft für die Nacht organisiert. Bisher ist unklar, wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Die Untersuchungen der Bausachverständigen dauern an. Die genaue Ursache des Risses muss noch ermittelt werden. Experten des Technischen Hilfswerks und möglicherweise weiterer Gutachter prüfen, ob die benachbarte Baugrube für die Schäden verantwortlich ist oder ob es andere Gründe gibt. Solche Ereignisse werfen oft komplexe rechtliche Fragen auf.

Die Eigentümer der betroffenen Häuser sowie die Baufirma oder der Bauherr der benachbarten Baustelle könnten in die Verantwortung gezogen werden. Die Bewohner befinden sich in einer schwierigen Situation: Sie haben möglicherweise ihre Wohnungen für unbestimmte Zeit verloren und müssen klären, wie es weitergeht. Versicherungsfragen und Schadensersatzansprüche werden in solchen Fällen häufig Gegenstand von Auseinandersetzungen. Die Stadt Köln und die Behörden werden den weiteren Prozess beobachten.

Für die Evakuierten ist die Situation sehr belastend. Die plötzliche Räumung bedeutet nicht nur den Verlust des gewohnten Umfelds, sondern auch Unsicherheit über die Zukunft. Die Unterbringung in einer Notunterkunft ist nur eine Übergangslösung. Viele fragen sich, ob ihre Möbel und persönlichen Gegenstände sicher sind und wie lange sie nicht nach Hause können.

Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk haben schnell und professionell reagiert, um Gefahren abzuwenden. Dennoch bleibt die Sorge vor möglichen Folgeproblemen, etwa wenn die Häuser längere Zeit unbewohnbar sind. Auch die Anwohner in der Umgebung sind verunsichert, da der Vorfall zeigt, wie anfällig ältere Bausubstanz oder auch Baustellen für unvorhergesehene Ereignisse sein können





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