Zwei Jahre Reparatur für Kiewer Höhlenkloster, marine Zwischenfälle und verschärfte Sanktionen gegen Russland

Die Reparatur des durch russische Angriffe beschädigten Kiewer Höhlenklosters könnte zwei Jahre dauern. Im Ärmelkanal gab es Warnschüsse auf eine zivile Yacht durch eine russische Fregatte. Gleichzeitig kündigen Großbritannien und Kanada neue Sanktionen gegen die russische Schattenflotte und Rüstungsindustrie an. In Russland führt Tankstellenbetreiber Tatneft Kraftstoffkontingente ein. EU und USA zeigen sich beim Gipfel optimistisch für die Ukraine und planen weitere Sanktionen.

Die Reparaturen an der bei russischen Angriffen beschädigten weltberühmten Höhlenkloster-Anlage in Kiew könnten nach Angaben ihres Direktors Maksym Ostapenko etwa zwei Jahre dauern, sofern alles reibungslos verläuft.

Der geschätzte Schaden beläuft sich auf umgerechnet rund 9,6 Millionen Euro. In einem separaten Vorfall im Ärmelkanal haben Matrosen einer russischen Fregatte Berichten zufolge Warnschüsse auf eine zivile, in Großbritannien registrierte Yacht abgegeben, die sich dem Schiff genähert haben soll. Der Zwischenfall ereignete sich rund 20 Seemeilen südlich der Isle of Wight und betraf die russische Fregatte "Admiral Grigorowitsch". Das britische Verteidigungsministerium bestätigte, dass man die Berichte untersuche.

Dieser Vorfall steht im Kontext einer verschärften maritime Überwachung, nachdem das britische Militär erst am Sonntag einen mit Sanktionen belegten Öltanker der russischen Schattenflotte im Ärmelkanal geentert hatte. Gleichzeitig erhöhen Großbritannien und Kanada im Rahmen des G7-Gipfels im französischen Évian den Druck auf Russland mit neuen Sanktionen. Kanada kündigte 162 neue Einträge auf ihrer Sanktionsliste an, während Großbritannien 70 neue Sanktionen gegen die russische Schattenflotte, Rüstungslieferketten und illegale Finanznetzwerke verhängt.

Das Ziel ist, die Beschaffung westlicher Technologie für das russische Militär zu unterbinden. In Russland selbst führt der Mineralölkonzern Tatneft an seinen rund 800 Tankstellen Obergrenzen für den Kraftstoffverkauf ein: 30 Liter Benzin und 60 Liter Diesel pro Person. Dies geschieht vor dem Hintergrund verstärkter ukrainischer Drohnenangriffe auf russische Raffinerien. Das Energieministerium hatte bereits vorübergehende Schwierigkeiten in der Treibstoffversorgung in südlichen Regionen eingeräumt.

Auf internationaler Ebene zeigte sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach G7-Beratungen mit US-Präsident Donald Trump optimistisch, dass die Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine neuen Schwung erhalten.

"Das Blatt wendet sich für die Ukraine", erklärte sie und verwies auf Russlands sichtbare Erschöpfung. Die G7-Staaten bekräftigten ihre Solidarität mit der Ukraine. Trump selbst kündigte an, ausgesetzte Sanktionen gegen russische Öl-Exporte wieder in Kraft setzen zu wollen, weil das Öl "wieder fließe", vermutlich eine Anspielung auf die jüngste Vereinbarung mit dem Iran. Deutsche Regierungsvertreter bewerten Trumps Haltung gegenüber Russland derzeit als kritischer





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine-Krieg Russland-Sanktionen Kiew Höhlenkloster Ärmelkanal Vorfall Tatneft Kraftstoffrationierung G7-Gipfel Schattenflotte Rüstungssanktionen EU USA Kooperation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ukraine-Krieg: Brand in Kiewer Höhlenkloster durch russischen BeschussDie russische Armee feuerte wieder Raketen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Schäden gab es an einem zum Weltkulturerbe zählenden Hauptheiligtum der ukrainischen und russischen orthodoxen Kirchen.

Read more »

Verheerender Angriff auf Kiewer Höhlenkloster - UNESCO-Weltkulturerbe in FlammenBei einem massiven russischen Luftangriff auf Kiew wurde das historische Höhlenkloster schwer beschädigt. Die Mariä-Entschlafens-Kathedrale brannte. Auch Charkiw und andere Städte wurden getroffen. Polen reagierte mit Alarmbereitschaft.

Read more »

Ukraine-Ticker: Brand in Kiewer Höhlenkloster durch russischen BeschussSeit mehr als vier Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveticker.

Read more »

Brand in Kiewer Höhlenkloster durch russischen BeschussSeit Jahren führt Russland einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Entwicklungen zu Kämpfen und Verhandlungen gibt es im Newsblog.

Read more »