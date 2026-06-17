Zwei junge Frauen sterben durch plötzliche Welle an kalifornischem Strand

Zwei Studentinnen aus Kalifornien sind nach einem Spaziergang am Strand von einer unerwartet großen Welle erfasst und ins Meer gerissen worden. Die Behörden warnen vor erhöhter Gefahr durch sogenannte Sneaker-Wellen.

Zwei junge amerikanische Frauen sind an einem Strand in Kalifornien gestorben, nachdem sie von einer plötzlich auftretenden, großen Welle erfasst wurden. Mahial S. (20) und ihre Freundin Harshita N. (21) lagen in der warmen Sonne am Yellow Bank Beach nördlich von Santa Cruz , als eine sogenannte Sneaker-Welle sie überraschte und ins Meer zog.

Nach Lewalt der Behörden schliefen die beiden Studentinnen möglicherweise, als das Wasser in der gefährlichen Bucht plötzlich und unerwartet anstieg. Der Pazifik gilt in diesem Bereich als besonders tückisch, weil die Flut in dem als Schlüsselloch bezeichneten Abschnitt zwischen zwei Landzungen die Menschen völlig unvorbereitet trifft und sie quasi einschließt. Ein Augenzeuge alarmierte in der vergangenen Woche die Rettungskräfte. Acht Rettungsschwimmer suchten sofort nach den Vermissten.

Harshita N. konnte nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden, Mahial S. erlag ihren Verletzungen später im Krankenhaus. Die beiden Frauen stammten aus Fremont südlich von San Francisco und kannten sich seit der Highschool. Harshita studierte Jura, Mahial Gesundheitswissenschaften; beide wollten im nächsten Jahr ihren Abschluss machen. Die lokalen Behörden, darunter die Feuerwehr und das Sheriffbüro, haben nach diesem tragischen Vorfall und nach mittlerweile fünf Rettungseinsätzen innerhalb eines Monats eine offizielle Warnung für mehrere Küstenabschnitte herausgegeben.

Das Risiko für das Auftreten von sogenannten Sneaker-Wellen, die unerwartet groß und weit auf den Strand rollen, sowie für starke Strömungen sei derzeit deutlich erhöht. Solche Wellen können auch bei ruhiger See und sonnigem Wetter ohne Vorwarnung entstehen und stellen eine ernsthafte Gefahr für alle Personen am Strand und im Wasser dar. Die Einsatzkräfte appellieren daher an Besucher, stets wachsam zu bleiben, sich nicht zu nah ans Wasser zu setzen und die Warnungen zu beachten.

Die community in Santa Cruz und darüber hinaus reagierte bestürzt auf den Tod der beiden jungen Frauen. Viele Surfer, Schwimmer und Anwohner kennen die spezifischen Gefahren dieser Küste, dennoch kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen, weil die Kraft des Ozeans unterschätzt wird. Der Vorfall unterstreicht erneut die Bedeutung von Aufklärung und Respekt vor dem Meer. Die Faculty der Universitäten, an denen die Opfer studierten, äußerte sich betroffen und kündigte an, die Studierenden mit Beratungsangeboten zu unterstützen.

Zudem wird darüber diskutiert, ob die Warnhinweise an stark frequentierten Stränden wie dem Yellow Bank Beach ausgeweitet und deutlicher gemacht werden müssen, um solche Tragödien in Zukunft zu verhindern





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