Der Rostocker Zoo hatte erst im Dezember mit Gorilla-Nachwuchs gerechnet – doch das Jungtier kam schon im November zur Welt. Wann Mutter und Sohn Besucher treffen können.

Der Rostock er Zoo hatte erst im Dezember mit Gorilla-Nachwuchs gerechnet – doch das Jungtier kam schon im November zur Welt. Wann Mutter und Sohn Besucher treffen können.

Rostock - Ein Christkind ist es zwar nicht, doch der Zoo Rostock wird in dem am Montag im Darwineum geborenen Gorillababy mehr als ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk sehen.

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"Eigentlich hatten wir erst im Dezember mit dem Nachwuchs gerechnet - umso größer war die freudige Überraschung, als der Kleine nun schon etwas früher das Licht der Welt erblickt hat", sagte Zoodirektorin Antje Angeli. Die Eltern des noch namenlosen Jungen sind die 25 Jahre alte Yene und der 15 Jahre alte Kwame. Yene gilt als erfahrene Gorillamutter. Im März 2020 hatte sie mit der Geburt ihrer Tochter Kesha für den ersten Nachwuchs ihrer Art im Rostocker Zoo gesorgt.

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"Das Gorillababy ist mit zwei Kilogramm sehr kräftig und munter", sagte Zoo-Kurator Jens Bohn: "Da Yene sich schon damals nach der Geburt ihrer ersten Tochter Kesha sehr behutsam um ihren Nachwuchs gekümmert hat, zeigt sich das Team optimistisch, dass sie ihr Jungtier auch dieses Mal liebevoll begleiten wird. " Es werde aber noch etwas dauern, bis sich Mutter und Sohn auch den Besuchern in der Innenanlage zeigen.

Mit einer Dauer von 8,5 bis 9 Monaten ist die Trächtigkeit der Gorillas der des Menschen sehr ähnlich und zählt zu den längsten aller Primaten. Gorilla-Jungtiere haben wie Menschen eine lange Entwicklungsphase. Meistens wird dabei nur ein einzelnes Baby geboren. Aktuell leben im Darwineum sieben westliche Flachlandgorillas sowie elf Orang-Utans.