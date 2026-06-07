Zwei Konzertabende im Huxarium-Gartenpark: Rammstein-Tribute und Schlagernacht in Höxter

An diesem Wochenende finden im Huxarium-Gartenpark in Höxter zwei musikalische Großveranstaltungen statt: Freitag die Rammstein-Tribute-Band Völkerball und Samstag die große Schlagernacht mit verschiedenen Stars.

Der Huxarium-Gartenpark in Höxter präsentiert an diesem Wochenende zwei musikalische Highlights: Am Freitag tritt die Rammstein-Tribute-Band Völkerball auf, gefolgt von einer Schlagernacht mit verschiedenen Stars am Samstag.

Die Veranstaltung verspricht zwei Abende voller Live-Musik in der einzigartigen Atmosphäre des Gartenparks. Völkerball, bekannt für ihre beeindruckende Nachbildung des Original-Sounds und der Bühnenpräsenz von Rammstein, wird die Besucher mit Hits wie Du hast, Engel und Feuer frei in eine Welt industrialer Klänge entführen. Die Band legt großen Wert auf eine authentische Performance, von der Musik bis hin zur visuellen Umsetzung, und hat sich in der Tribute-Szene einen Namen gemacht. Am Samstag verwandelt sich der Gartenpark dann in ein Schlagerparadies.

Die Schlagernacht bietet eine bunte Mischung aus aktuellen Hits und Klassikern des Genres, gesungen von verschiedenen bekannten Künstlern. Von gefühlvollen Balladen bis zu mitreißenden Partyhits ist für jeden Schlagerfan etwas dabei. Die Veranstaltung wird durch ein Rahmenprogramm mit kulinarischen Spezialitäten und einer entspannten Atmosphäre abgerundet, die den Gartenpark ideal nutzt. Beide Konzerte finden unter freiem Himmel statt, wobei bei schlechtem Wetter Alternativen geplant sind.

Tickets sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich. Der Huxarium-Gartenpark, bekannt für seine idyllische Lage und seine vielseitigen Veranstaltungen, bietet den perfekten Ort für diese musikalischen Ereignisse. Die Kombination aus rockigen Tönen am Freitag und schlagerhafter Melodien am Samstag spricht ein breites Publikum an und verspricht unvergessliche Abende





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