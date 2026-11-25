Nach ukrainischen Angriffen auf zwei russische Schiffe vor der libyschen Küste sind Behörden zufolge zwei libysche Soldaten an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben.

Nach ukrainischen Angriffe n auf zwei russische Schiffe vor der libyschen Küste sind Behörden zufolge zwei libysche Soldaten an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben.

"Mit tiefer Trauer und großem Stolz zolle ich heute zwei Helden unserer Seestreitkräfte Tribut", teilte der Sohn des im Osten Libyens mächtigen Befehlshabers Chalifa Haftar, Saddam Haftar, in der Nacht zu Mittwoch im Onlinedienst Facebook mit. Die beiden Männer seien infolge von Verletzungen ums Leben gekommen, "die sie bei der Erfüllung ihrer nationalen Pflicht nach dem verbrecherischen Angriff auf den Marinestützpunkt Bengasi erlitten hatten", fügte Saddam Haftar hinzu.

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In einer gesonderten Stellungnahme äußerte sich der in Ostlibyen herrschende Regierungschef Ussama Hamad. Er erklärte, die beiden Männer seien "infolge von Verletzungen gestorben, die sie bei der heimtückischen ukrainischen Aggression gegen den Hafen von Bengasi" erlitten hätten. Libyen ist seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 faktisch geteilt. Der international anerkannten Regierung in Tripolis steht eine rivalisierende Regierung in Bengasi gegenüber, die enge Beziehungen zu Russland unterhält.

Die von Haftar befehligten ostlibyschen Streitkräfte kontrollieren den gesamten Osten und einen Großteil des Südens des Landes. Der Vorfall schürte Befürchtungen, dass sich die Krise in dem de facto gespaltenen Land weiter verschärfen könnte. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatten ukrainische Streitkräfte am Sonntag eine russische Korvette im Hafen von Bengasi versenkt und ein russisches Frachtschiff vor der libyschen Küste mit Marinedrohnen getroffen.

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"Trotz aller Bemühungen des Feindes, den Angriff abzuwehren, wurde die russische Korvette 'Merkury' versenkt", erklärte Selenskyj im Onlinedienst X. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU erklärte, die Korvette habe "regelmäßig feindliche Marinekonvois eskortiert" und sei Teil von Russlands Schwarzmeerflotte gewesen. Das zweite Ziel der ukrainischen Streitkräfte sei "das russische Frachtschiff 'MV Angara'" gewesen, erklärte Selenskyj weiter. Dieses Schiff habe die russische Seite für Waffenlieferungen genutzt.

"Ergebnis: Ziel getroffen", fügte der ukrainische Staatschef hinzu. Die international anerkannte Regierung Libyens verurteilte die von der Ukraine für sich reklamierten Angriffe scharf und forderte von Kiew eine Erklärung. Auch die Behörden im Ostteil forderten Aufklärung. Die von Haftar und seinen Söhnen gestützten Behörden im Osten Libyens forderten die UNO auf, die mutmaßliche Präsenz ukrainischer Streitkräfte im Westen des Landes zu untersuchen.

Zudem kündigte sie an, gemeinsam mit Russland eine Untersuchung zu den Angriffen auf die Schiffe einzuleiten.