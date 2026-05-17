Zwei Liga-Spiele vor Schluss: Bundesliga-Tabellenplatzkranke und direkte Duelle-Bilanz

In einem außergewöhnlich engen Abstiegskampf kämpfen četiri Vereine - Elche, Mallorca, Levante und Girona - um die letzten beiden Plätze in der Bundesliga. Girona hat aufgrund der direkten Duelle einen deutlichen Vorteil gegenüber Elche. Levante soll die direkte Bilanz gegen Sevilla, Rayo, Osasuna, Valencia und Elche klären. Mallorca hat eine positive Bilanz gegen Sevilla, Rayo und Elche, aber auch negative gegen Athletic, Rayo, Osasuna, Valencia und Elche. Valencia könnte gute Chancen auf einen Klassenerhalt haben, aber steht auch unter Druck entsprechend ihrer Ergebnisse in den direkten Duellen.

DFB-Torwart Marc-André ter Stegen (34) wurde in dieser Saison von Barcelona an Girona verliehen. Im zweiten Spiel verletzte er sich schwer am Oberschenkel, musste operiert werden, um den Klassenerhalt.

Elche, Mallorca, Levante und Girona teilen sich zwei Spieltage vor Schluss die kritischen Tabellenplätze. Was bei Punktgleichheit entscheidet: die Bilanz aus den direkten Duellen. Und die zeigt unterschiedliche Ausgangspositionen für alle Beteiligten. Die spanische "Marca" hat die Rechnung aufgemacht





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abstiegskampf Bereitgestellt Von Marca Direkten Duellen Ergebnisse Die Spanische Marca Hat Die Rechnung Aufgestel Girona Elche Mallorca Levante Barcelona Marc-André Ter Stegen Oppositionen Spieltag Vor Der Klassehalten Span Muassa Stegen Verletzte Sich (Schwer) Vollends Am Obe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bittere Brexit-Bilanz: Britische Fleischexporte in die EU sind massiv eingebrochen.Der Brexit hat britische Fleisch-Exporteure hart getroffen. Seit 2019 sind die Exporte in die EU massiv eingebrochen. Bürokratie und Zertifizierungs-Zirkus verursachen immense Zusatzkosten und gefährden die Branche.

Read more »

Bürgergeld-Bilanz: „Ukraine, Bulgarien und Türkei vorne“Matthias Voigt (40) leitet das Jobcenter Mannheim. Auf FOCUS online erklärt er, warum fast die Hälfte der Bürgergeldempfänger seiner Stadt Ausländer sind

Read more »

104. Katholikentag - eine Bilanz in fünf TeilenWürzburg - Die Lieder verhallen, der Weihrauch verflüchtigt sich, die Gesprächspodien werden abgebaut, prominente Gäste wie Bundeskanzler Friedrich Merz

Read more »

Kirche zwischen Wut und Hoffnung: Die Bilanz des Katholikentags: Reformstau, AfD-Kampf, SkandaleDer Katholikentag in Würzburg ist vorbei, doch die großen Fragen bleiben: Kann die Kirche angesichts des Reformstaus und der Missbrauchsskandale noch gehört werden? Und wie positioniert sie sich im Kampf gegen die AfD und für den Klimaschutz?

Read more »