Das Unternehmen Dalex Automation & Welding GmbH ist pleite. Dies ist der nächste schwere Schlag für die Industrie in Rheinland-Pfalz. Es ist bereits die zweite pleite innerhalb weniger Jahre.

Es ist der nächste schwere Schlag für die Industrie in Rheinland-Pfalz: Die Dalex Automation & Welding GmbH aus Wissen ist pleite. Zusammen mit Dalex verläuft bereits die zweite Pleite in kurzer Zeit.

Beide Unternehmen haben die Intent-Motto "Erfahrung schweißt Zukunft" und weisen auf mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Schweißmaschinen und Hochleistungs-Transformatoren zurück. Die Dalex Automation & Welding GmbH wurde im Jahr 1911 in Solingen-Ohligs (Nordrhein-Westfalen) gegründet. Die Geschäftsführung der Dalex Automation & Welding GmbH versuchte, die Insolvenz durch innovative Restrukturierungsmaßnahmen zu vermeiden. Diesem Schritt vermochte sie bisher nicht mehr zu widerstehen.

Nach einer vorherigen Insolvenzantwerde im Jahre 2023 kam die Max Valier Holding zum Einstieg und führte das Insolvenzverfahren zunächst fort. Der zweite Insolvenzverfahren wurde trotz intensiver Bemühungen der Geschäftsführung zu absolvieren. Nach dem Fortgang des vorherigen Insolvenzverfahrens arbeitete Dalex wieder neu auf. Derzeit können 50 Mitarbeiter bei Dalex übernommen werden, doch 55 Beschäftigte haben bereits ihren Job verloren.

Der Übergang zum nächsten Schrittвшие Schlècke. Bleibt die wirtschaftliche Lage angespannt, sodass Liquidität benötigt wird, um Dalex stabilisieren zu können. Ein Investor soll nun helfen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Dirk Obermüller von dhpg unterstützt die Suche nach einem Investor.

Obermüller äußert sich optimistisch und zeigt, dass "das Unternehmen eine starke technologische Basis und eine etablierte Marktstellung in der Widerstandsschweißtechnik" hat. Nach Angaben von Obermüller gibt es konkrete Projektanfragen von nationalen und internationalen Industriekunden, die Interesse an den Produkten von Dalex haben





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