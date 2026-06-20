Zwei Männer griffen Deutsch-Türkin im Kreuzberg an und schlugen sie brutal

Zwei Männer griffen am Freitag eine 23-jährige Deutsch-Türkin im Kreuzberg an und schlugen sie brutal. Die junge Frau wurde beleidigt und körperlich angegriffen. Der Staatsschutz ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung mit mutmaßlich fremdenfeindlichem Hintergrund.

Mitten am Tag, mitten in der Hauptstadt: Zwei Männer griffen am Freitag eine 23-jährige Deutsch-Türkin am Lausitzer Platz im Stadtteil Kreuzberg an, beleidigten sie fremdenfeindlich und schlugen brutal auf sie ein.

Jetzt ermittelt der Staatsschutz. Gegen 15 Uhr war die junge Frau in Kreuzberg unterwegs, als ihr die beiden Unbekannten entgegenkamen. Sie sollen die junge Frau beleidigt haben, indem sie ihr sagten, sie solle in ihr Land zurückkehren, da ihr Vater ein bestimmtes Wort sei. Die beiden Männer griffen auch körperlich an.

Ein Polizeisprecher erklärte, dass die beiden Männer die junge Frau unvermittelt an den Haaren gezogen, ihr gegen den Kopf, Kiefer und in die Rippen geschlagen haben. Als die 23-Jährige zu Boden ging, hörten die Angreifer nicht auf. Sie traten weiter auf sie ein. Erst als ein Zeuge einschritt, ließen sie von ihr ab.

Die verletzte Frau flüchtete nach Hause - dort brach sie bewusstlos zusammen. Als sie wieder zu sich kam, alarmierte sie die Polizei. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Staatsschutz ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung mit mutmaßlich fremdenfeindlichem Hintergrund





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