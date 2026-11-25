Auf dem Landsitz von Prinz William und Prinzessin Kate in Norfolk hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Gegen beide wurde inzwischen Anklage erhoben. Bei der Suche nach den Verdächtigen kamen auch Polizeihunde, Drohnen und ein Hubschrauber zum Einsatz.

Auf dem Landsitz von Prinz William und Prinzessin Kate in Norfolk hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Gegen beide wurde inzwischen Anklage erhoben. Bei der Suche nach den Verdächtigen kamen auch Polizeihunde, Drohnen und ein Hubschrauber zum Einsatz.

ist laut BBC Anklage gegen zwei Männer erhoben worden. Das Anwesen Anmer Hall liegt auf dem königlichen Sandringham-Besitz in der englischen Grafschaft Norfolk. Bei den Beschuldigten handelt es sich laut Polizei um einen 34-Jährigen aus London und einen 32-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Beiden wird vorgeworfen, mit Diebstahlsabsicht in ein Wohngebäude eingedrungen zu sein.

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Hinzu kommt der Vorwurf, unerlaubt ein geschütztes Gelände betreten zu haben. Die Männer blieben in Gewahrsam. Sie sollen dem Magistrates' Court in Norwich vorgeführt werden, einem Gericht für weniger schwere Straftaten und erste Anhörungen. Die Polizei wurde am Montag kurz vor 18 Uhr Ortszeit alarmiert.

Wie die Behörde mitteilte, habe es Hinweise auf verdächtige Aktivitäten auf dem Anwesen von, gegeben. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Bei der Suche auf dem Gelände kamen auch Polizeihunde, Drohnen und ein Hubschrauber zum Einsatz. Beide Verdächtigen konnten noch auf dem Grundstück festgenommen werden.

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, im Haus. Ob den Männern etwas in die Hände fiel, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor. Der Kensington-Palast wollte sich am Montag nicht zu dem Vorfall äußern und verwies darauf, dass man Sicherheitsfragen grundsätzlich nicht kommentiere. Prinz William und Prinzessin Kate nutzen das Landhaus auf dem privaten Anwesen vor allem in den Ferien.

Rund drei Kilometer westlich davon steht Sandringham House, eine der Privatresidenzen von König Charles III. . Ihren Rückzugsort auf dem Land verdanken die beiden der verstorbenen Queen Elizabeth II. – sie hatte Anmer Hall dem Paar nach der Hochzeit im Jahr 2011 geschenkt.