Eine massive Datenlecke mit zwei Milliarden Einträgen hat Internetnutzer alarmiert. Die Datenbank enthielt Passwörter und Tokens von Google, Amazon und Netflix. Deutsche Accounts könnten ebenfalls gefährdet sein.

Ein gewaltiger Datenfund hat die digitale Sicherheit weltweit erschüttert, als rund zwei Milliarden Einträge zu Online-Konten öffentlich im Internet zugänglich waren. Diese Sammlung umfasste nicht nur klassische Zugangsdaten wie E-Mail-Adressen und Passwörter, sondern auch hochsensible Cookies und Sitzungstokens, die für die Aufrechterhaltung von Login-Status genutzt werden. Unter den kompromittierten Diensten befanden sich namhafte Plattformen wie Google, Amazon, PayPal, Netflix, Facebook und Discord, deren Nutzerzahlen in die Milliarden gehen. Auch Konten aus Deutschland könnten betroffen sein, da die Datenstruktur Länderkürzel wie DE enthielt, obwohl die genaue Anzahl der deutschen Opfer noch unklar bleibt.

Gigantisches Datenleck enthüllt sensible Zugangsdaten

Die Entdeckung dieser ungeschützten Datenmasse wurde von einem Sicherheitsforscher gemacht, der die frei zugängliche Datenbank identifiziert und anschließend den Hosting-Anbieter über das Problem informierte. Durch die schnelle Reaktion des Providers konnte der öffentliche Zugriff auf die sensiblen Informationen blockiert werden, bevor weitere Schäden entstanden. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die zwei Milliarden Einträge nicht zwingend zwei Milliarden verschiedenen Personen entsprechen. Ein einzelnes infiziertes Gerät kann Logins zu unzähligen Diensten speichern, was zu einer massiven Aufblähung der Datensätze führt. Zudem sind Duplikate und veraltete Einträge in solchen Sammlungen wahrscheinlich, was die exakte Anzahl betroffener Individuen schwer kalkulierbar macht.

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Hohes Risiko durch gestohlene Sitzungstokens

Besonders gefährlich sind die gestohlenen Sitzungstokens, da sie es Angreifern ermöglichen, die aktuelle Sitzung eines Nutzers zu übernehmen, ohne dass ein Passwort bekannt sein muss. Solange ein Token noch gültig ist, kann ein Cyberkrimineller sich als der legitime Nutzer ausgeben und auf alle Kontofunktionen zugreifen, was oft unbemerkt bleibt. Infostealer, die solche Daten sammeln, verbreiten sich häufig über manipulierte Downloads, gecrackte Programme, falsche Spiele-Cheats, schädliche E-Mail-Anhänge und zweifelhafte Browser-Erweiterungen. Solange die Schadsoftware auf dem Gerät aktiv ist, kann sie kontinuierlich neue Passwörter und Tokens stehlen, wodurch der Schaden potenziell noch weiter steigt, bevor die Infektion entdeckt wird.

Unabhängige Vorfälle mit chinesischen Daten

Neben dem Hauptfund mit den zwei Milliarden Einträgen gab es noch einen weiteren, unabhängigen Vorfall, der eine offene Datenbank mit rund 1,64 Milliarden Datensätzen betrifft. Diese zweite Sammlung enthielt überwiegend Informationen über Menschen und Unternehmen in China, darunter persönliche Telefonnummern und Identifikationsnummern, die ebenfalls öffentlich abrufbar waren. Obwohl beide Datenlecks im selben Zeitraum bekannt wurden, sind sie voneinander unabhängig und stammen aus unterschiedlichen Quellen. Die Kombination aus westlichen Kontodaten und chinesischen Identifikationsdaten zeigt jedoch die globale Reichweite und die systemischen Sicherheitslücken in der aktuellen Internetinfrastruktur, die von Cyberkriminellen massiv ausgenutzt werden.

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Warnsignale und Überprüfung der eigenen Sicherheit

Ein fehlender Treffer in Datenbanken bedeutet keine vollständige Entwarnung für die eigene Sicherheit, da nicht alle compromised Accounts sofort in offenen Lecks erscheinen. Warnzeichen sind unbekannte Anmeldungen an fremden Geräten, unerwartete Nachrichten zum Zurücksetzen des Passworts oder veränderte Wiederherstellungsdaten, die auf einen unbemerkten Zugriff hindeuten können. Auch fremde Bestellungen bei Online-Händlern oder nicht selbst ausgelöste Zahlungen bei PayPal und Kreditkarten können auf einen Angriff hinweisen. Nutzer sollten daher regelmäßig ihre Konten überprüfen und bei verdächtigen Aktivitäten sofort Gegenmaßnahmen einleiten, um weiteren Schaden abzuwenden und die Kontrolle über die eigenen digitalen Identitäten zurückzugewinnen.

Notwendige Schritte zur Abwehr und Kontosicherung

Um sich effektiv vor den Folgen solcher Datenlecks zu schützen, sollten Nutzer ihre Konten von einem sauberen Gerät aus absichern, beginnend mit dem zentralen E-Mail-Konto, das als Schlüssel zu allen anderen Diensten dient. Anschließend sollten Nutzer sämtliche aktiven Sitzungen beenden und unbekannte Geräte aus der Liste der vertrauten Devices entfernen. Es ist dringend ratsam, einzigartige und starke Passwörter für jeden Dienst zu vergeben und die Mehrfaktor-Authentifizierung per App oder physischem Sicherheitsschlüssel einzuschalten, um auch bei gestohlenen Passwörtern eine zusätzliche Sicherheitsbarriere zu schaffen.

Das verdächtige Gerät muss gründlich auf Schadsoftware geprüft werden, da eine einfache Bereinigung oft nicht ausreicht. Bei einem bestätigten Befall kann eine vollständige Neuinstallation des Betriebssystems nötig sein, um alle versteckten Infostealer zu entfernen. Außerdem sollten Nutzer Bank-, Kreditkarten- und PayPal-Umsätze kontrollieren und unbekannte Transaktionen sofort bei der Bank oder dem Dienstleister melden, um finanzielle Verluste zu minimieren und die Spuren der Angreifer für mögliche strafrechtliche Verfolgung zu sichern.