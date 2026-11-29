Brot für die Welt startet im Norden eine neue Spendenaktion. Im Fokus stehen Wasser, Ernährung und Klimagerechtigkeit.

Weltweit fehlt mehr als zwei Milliarden Menschen der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Brot für die Welt startet eine neue Spendenaktion. Mit einem Gottesdienst im Dom zu Lübeck ist die 68.

Spendenaktion von Brot für die Welt in Schleswig-Holstein eröffnet worden. Unter dem Motto „Kraft zum Leben schöpfen“ sammelt die evangelische Hilfsorganisation in den kommenden Monaten Spenden und Kollekten für weltweite Hilfsprojekte. Im Mittelpunkt stehen die Themen Wasser, Ernährungssicherung und Klimagerechtigkeit, wie das Diakonische Werk Schleswig-Holstein mitteilte. Weltweit fehle mehr als zwei Milliarden Menschen der Zugang zu sauberem Trinkwasser.

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Brot für die Welt unterstützt Menschen in den betroffenen Regionen mit Projekten, damit sie einen sicheren Zugang zu Trinkwasser bekommen und trotz Klimawandels Landwirtschaft betreiben können.