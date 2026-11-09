Zwei Millionen-Gewinner bei Lotto 6aus49 in Thüringen und Baden-Württemberg

Zwei Spieler in Thüringen und Baden-Württemberg haben bei der Samstagziehung jeweils über eine Million Euro gewonnen. Details zum Gewinn und den Zahlen.

Zwei deutsche Spieler haben bei der Lotto ziehung am Samstag einen enormen Gewinn in der Gewinnklasse 2 erzielt. Die Glückspilze kommen aus den Bundesländern Thüringen und Baden-Württemberg. Sie tippten auf die Zahlen 6, 9, 19, 45, 47 und 48. Für den Hauptgewinn im Jackpot fehlte ihnen lediglich die Superzahl 8. Dennoch wurden beide Spieler plötzlich zu Millionären. Ein Gewinner stammt aus dem Kreis Sömmerda in Thüringen, der andere aus dem Kreis Rastatt in Baden-Württemberg.

Hintergrund zur Lottoziehung und Gewinnklasse 2

Bei der Samstagziehung der Spielreihe 6aus49 trafen zwei Spieler auf die richtigen Hauptzahlen. Die Wahrscheinlichkeit für den absoluten Hauptgewinn in der Gewinnklasse 1 liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. Durch den fehlenden Treffer in der Superzahl landeten die Gewinnspiele in der Kategorie 2. Die beiden Glücklichen waren die einzigen Gewinner in dieser Klasse. Jeder von ihnen erhielt eine substantial Geldsumme, die sie finanziell stark verbessert.

Also read Betroffenheit in Thüringen über tödliche Schüsse in Krakau

Die Staatslotterie Thüringen bestätigte den Thüringer Gewinn. Beate Schaschek ist die Sprecherin der Staatslotterie Thüringen. Sie sagte zu BILD, dass der Gewinner aus dem Kreis Sömmerda komme. Dort hat er seinen Lottozettel abgegeben. Der Gewinnbetrag beläuft sich auf genau 1.046.750,20 Euro. Die Spielquittung muss der Glückliche noch in diesem Jahr einlösen.

Der Thüringer setzte für seinen Tipp insgesamt 42,10 Euro ein. Der bislang größte Gewinn in diesem Bundesland ging erst im August an einen Tipper. Dieser knackte den Jackpot von 50 Millionen Euro. Es waren fünf Monate ohne Volltreffer vergangen. Schaschek erklärte, dass seit dem Start der Lotterie im Oktober 1955 noch nie so lange gedauert hatte.

Advertisement

Details zum Gewinn in Baden-Württemberg

Der zweite Millionengewinn geht an eine Frau in Baden-Württemberg. Lottosprecherin Sandra Nörpel bestätigte dies gegenüber BILD. Es handelt sich um eine weibliche Spielerin. Sie hat ihren Tipp im Kreis Rastatt abgegeben. Ihr Spieleinsatz für mehrere Wochen betrug 56,90 Euro. Die glückliche Gewinnerin spielte mit einer Kundenkarte.

Da die Spielerin mit einer Kundenkarte agierte, sind ihre Daten der Lottozentrale bekannt. Die Sprecherin der baden-württembergischen Lottozentrale in Stuttgart erläuterte dies. Sie muss sich daher nicht selbst melden. Das Geld wird automatisch auf ihr Konto überwiesen. Dies vereinfacht den Auszahlungsprozess erheblich für den Gewinner. Die Summe entspricht der gleichen Gewinnklasse wie beim Thüringer Gewinn.

Auswirkungen und historische Einordnung

Die beiden Gewinne markieren ein besonderes Ereignis. Zuerst gab es fünf Monate ohne einen Jackpot-Gewinn. Dieser Stau brach im August auf. Seitdem folgten zwei große Gewinne in der Kategorie 2 schnell aufeinander. Dies ist statistisch ungewöhnlich. Die Lotterie zieht seit 1955 regelmäßig die Zahlen. Historisch gesehen sind solche Phasen ohne Hauptgewinne selten so lang.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn in der Kategorie 1 bleibt extrem gering. Nur einer von 140 Millionen Tippgemeinschaften gewinnt den Jackpot. Die beiden Gewinner haben es dennoch geschafft. Sie trafen auf die richtigen sechs Zahlen. Die Superzahl 8 war das einzige fehlende Puzzleteil. Dennoch ist eine Million Euro eine lebensverändernde Summe. Beide Spieler können ihr Leben finanziell umstrukturieren.

Advertisement

Beate Schaschek und Sandra Nörpel stehen für Nachfragen zur Verfügung. Die Staatslotterien der beteiligten Bundesländer koordinieren die Auszahlungen. In Thüringen muss der Gewinn noch offiziell eingelöst werden. In Baden-Württemberg läuft die Auszahlung automatisch ab. Die beiden Glückspilze dürfen sich über ihren Erfolg freuen. Sie haben den richtigen Riecher und viel Glück gehabt. Die Zahlen 6, 9, 19, 45, 47 und 48 waren entscheidend.