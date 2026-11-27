Im Fall der Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen gibt es gleich zwei neue Entwicklungen. Ein Gericht auf den Balearen hat über die Zuständigkeit entschieden. Zudem weitet die Staatsanwaltschaft Potsdam ihre Ermittlungen aus.

Im Fall der Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen gibt es gleich zwei neue Entwicklungen. Ein Gericht auf den Balearen hat über die Zuständigkeit entschieden.

Zudem weitet die Staatsanwaltschaft Potsdam ihre Ermittlungen aus. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen Christian Ulmen nun auch wegen Nachstellung. Das teilte eine Sprecherin der Behörde am Freitag auf Anfrage der "FAZ" mit. Der Vorwurf stehe im Zusammenhang mit der digitalen Gewalt, die Collien Fernandes ihrem Ex-Mann vorwirft.

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Ulmen weist die Anschuldigungen zurück, für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Bereits seit mehreren Monaten ermittelt die Potsdamer Behörde gegen den Schauspieler wegen des Verdachts der Körperverletzung. Ausgeweitet wurden die Ermittlungen laut der Sprecherin, nachdem die Vernehmung von Fernandes am Donnerstag abgeschlossen worden sei. Auch auf Mallorca ist eine wichtige Entscheidung gefallen.