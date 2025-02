Zwei Privatjets kollidieren am Flughafen Scottsdale - mindestens ein Todesopfer

Zwei Privatjets kollidieren am Flughafen Scottsdale in Arizona, Arizona. Mindestens ein Todesopfer wird gemeldet. Die Start- und Landebahn wurde gesperrt. Der Unfall ereignete sich nach drei größeren Flugzeugkatastrophen in den USA in den letzten anderthalb Wochen.

Arizona - In Scottsdale , einem beliebten Flughafen für Privatjet s in der Nähe von Phoenix, sind am Mittwoch zwei Maschinen ineinander geschleudert. Eine der Flugzeuge verließ die Landebahn und kollidierte mit einem anderen Flugzeug, teilte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA mit. Die Behörden berichten von mindestens einem Toten und mehreren Verletzten. Zwei Personen wurden in Traumazentren gebracht, ein weiterer in ein Krankenhaus.

Eine Person wird laut Berichten noch in einem der Flugzeuge gefangen gehalten. Der leitende Feuerwehrmann, Dave Folio, sagte: „Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die Person, die noch an Bord ist, zu befreien und zu retten.“ Die US-Beamten bestätigten auf einer Pressekonferenz vor Ort, dass es sich um mittelgroße Businessjets handelte. Die Start- und Landebahn wurde gesperrt und wird für die absehbare Zukunft geschlossen bleiben. Der Scottsdale Airport ist ein beliebtes Drehkreuz für Jets, die in die Region Phoenix fliegen, insbesondere bei großen Sportveranstaltungen wie Golfturnieren. Dieser Unfall ereignete sich nach drei größeren Flugzeugkatastrophen in den USA innerhalb der letzten anderthalb Wochen. Am 29. Januar kollidierten ein Linienflugzeug und ein Army-Hubschrauber in Washington, wobei 67 Menschen ums Leben kamen. Am 31. Januar stürzte ein Flugzeug, das medizinische Transporte durchführte, mitten in der Stadt Philadelphia ab, wobei sechs Personen an Bord und eine weitere Person am Boden ums Leben kamen. Letzten Donnerstag stürzte ein kleines Pendlerflugzeug im Westen Alaskas ab, wobei alle zehn Insassen ums Leben kamen





