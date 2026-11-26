Zwei Rheinmetall-Techniker aus Italien warten gerade einen Luftverteidigungsradar in Kuwait, als Drohnen aus dem Iran einschlagen. Die beiden Männer sterben, weitere werden verletzt. Es ist der erste Angriff auf den Golfstaat seit Anfang September.

Zwei Rheinmetall-Techniker aus Italien warten gerade einen Luftverteidigungsradar in Kuwait, als Drohnen aus dem Iran einschlagen. Die beiden Männer sterben, weitere werden verletzt. Es ist der erste Angriff auf den Golfstaat seit Anfang September.

Bei einem iranischen Drohnenangriff in Kuwait sind zwei italienische Mitarbeiter des Rüstungsunternehmens Rheinmetall getötet worden, die gerade an einem Luftverteidigungssystem arbeiteten.

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"Eine durch einen Drohnenangriff verursachte Explosion ereignete sich an einem Ort, an dem zwei italienische Techniker des Unternehmens Rheinmetall Italia arbeiteten", teilte das Außenministerium in Rom mit. Beide Arbeiter seien getötet worden. Italiens Außenminister Antonio Tajani sagte vor dem Parlament: "Gegen 14.00 Uhr trafen mehrere Drohnen iranischer Herkunft kuwaitische Militäreinrichtungen, darunter eine Luftverteidigungs-Radaranlage, an der zwei italienische Techniker arbeiteten.