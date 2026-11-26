Bei einem iranischen Drohnenangriff auf militärische Einrichtungen in Kuwait sind zwei zivile deutsche Techniker des Rüstungskonzerns Rheinmetall ums Leben gekommen.

Zwei italienische Spezialisten des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall sind am vergangenen Nachmittag in Kuwait tödlich verletzt worden. Die beiden zivilen Mitarbeiter waren im Einsatz für die Luftverteidigung des Landes, als iranische Drohnen das Staatsgebiet angriffen. Bei den Kämpfen mit der lokalen Luftabwehr kamen die Männer durch herabstürzende Trümmer und Splitter ums Leben, während die Abwehrsysteme versuchten, die eindringlichen Drohnen abzufangen.

Ablauf des Angriffs und genaue Umstände

Die kritische Situation entstand gegen 14 Uhr, als eine größere Zahl iranischer Drohnen militärische Einrichtungen in Kuwait ins Visier nahm. Das kuwaitische Verteidigungsministerium stufte diesen Vorfall eindeutig als iranische Aggression gegen den Staat ein. Die Radarstation, an der die Rheinmetall-Techniker arbeiteten, wurde Teil des heftigen Gefechts zwischen der angreifenden Luftflotte und den kuwaitischen Abwehrmaßnahmen. Eine schwere Explosion im Verlauf des Angriffs führte dazu, dass Trümmerteile auf das Gelände fielen und dort befindliche Personen trafen.

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Opfer und Schwerverletzte im Fokus

Anfänglich berichteten Medien von vier Verletzten bei dem Zwischenfall. Die genauere Untersuchung der Schadenslage ergab jedoch das schockierende Ergebnis, dass zwei der Verletzten die italienischen Techniker sind. Beide Männer waren keine Soldaten, sondern zivile Beschäftigte von Rheinmetall Italia. Zudem erlitten ein kuwaitischer Staatsbürger und ein pakistanischer Mitarbeiter schwere Verletzungen, die jedoch nicht als tödlich eingestuft wurden. Die Umstände sind besonders bitter, da die Opfer genau an der Verteidigung gegen Luftangriffe arbeiteten.

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Reaktionen der Politik in Rom und Berlin

In Italien löste der Tod der beiden Mitarbeiter tiefe Bestürzung aus. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni richtete den Familien der Opfer ein tief empfundenes Beileid aus und sicherte die volle Unterstützung der italienischen Regierung für die Angehörigen zu. Der italienische Außenminister Antonio Tajani betonte in einer öffentlichen Erklärung, dass die italienische Botschaft in Kuwait sich sofort und intensiv um den Fall kümmere. Der Botschafter vor Ort verfolge die Lage Minute für Minute und stehe in direktem Kontakt mit den Familien der Verstorbenen.

Auch im italienischen Senat drückte Tajani die Solidarität der Nation aus. Er erklärte im Namen der Regierung, dass diese Nahezu zu den Familien der Opfer empfinde. Der Rüstungskonzern Rheinmetall selbst äußerte sich vorerst nicht offiziell zum Vorfall. Bekannt ist jedoch, dass das Unternehmen im Juli einen Großauftrag aus Kuwait erhalten hatte, bei dem die Marine mit Systemen ausgestattet wird, um Schiffe vor solchen Angriffen zu schützen.