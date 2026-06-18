Zwei Segelflugzeuge kollidieren in der Luft über Bayern - Pilot rettet sich mit Fallschirm

Bei idealen Wetterbedingungen kam es am Donnerstag zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Segelflugzeuge über Bayern. Während ein 63-jähriger Pilot seine Maschine noch notlanden konnte, musste der 31-jährige Pilot aus seiner beschädigten Maschine aussteigen und sich mit dem Fallschirm retten. Er landete schwer verletzt in einem Waldgebiet. Umfangreiche Rettungskräfte suchten nach dem abgestürzten Piloten. Die Ursache des Unglücks bleibt unklar, die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Es waren beste Bedingungen für einen Flug über Bayern : strahlende Sonne, wolkenloser Himmel, klare Sicht. Doch dann kam es zum Unglück. Zwei Segelflugzeug e stießen am Donnerstagnachmittag in der Luft zusammen.

Ein Pilot rettete sich mit dem Fallschirm, der andere konnte notlanden. Kopfüber kam dieser Segelflieger in einem Waldstück bei Pestenrain zum Liegen. Der 31-jährige Pilot konnte sich zuvor mit dem Fallschirm aus der Maschine retten. Der jüngeren Piloten stürzte daraufhin ab.

Der 31-Jährige konnte sich aber rechtzeitig aus der kaputten Maschine befreien und rettete sich mit einem Fallschirm. Der 63-jährige Pilot hingegen konnte seinen Segelflieger noch auf einem Flugplatz in Beilngries zu Boden bringen. Anschließend alarmierte er die Rettungskräfte. Nach dem Notruf begann eine groß angelegter Polizeieinsatz.

Während der 63-Jährige vom Rettungsdienst versorgt wurde, machten sich Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte auf die Suche nach dem zweiten Piloten. Schließlich fanden sie den 31-Jährigen in einem Waldstück unweit seines? Wie es zu dem Zusammenstoß der beiden Segelflugzeuge kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizeiinspektion Parsberg hat die Ermittlungen aufgenommen





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