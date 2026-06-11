Zwei Stunden lang: AfD-Chef Weidel beschimpft, Kanzler Merz kritisierte

Alice Weidel, AfD-Chefin, beschuldigte Kanzler Friedrich Merz von einem 'Abgesang eines Gescheiterten' und kritisierte seine Regierungserklärung. Finanzminister Lars Klingbeil wurde persönlich angegriffen und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch wurde vorgeworfen, kein einziges Wort zu Europa verloren zu haben. Auch Unionsfraktionschef Jens Spahn griff Weidel an und beschuldigte sie von einer 'Putin-Verehrung' und einem 'Kniefall vor Moskau'. AfD-Rechtsaußen Björn Höcke sprach 70 Millionen Westdeutsche ab und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann kritisierte die AfD-Abgeordneten für ihre Reise nach Sankt Petersburg. Britta Haßelmann der Grünen warf Rassismus vor und fragte, was die AfD für ihre EU-Idee habe. Am Mittwoch hatte Merz selbst beim Gipfel mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften keine einzige konkrete Entscheidung erzielt.

Zwei Stunden lang haben sie sich angeschrien, beleidigt, beschimpft. Über Putin , über Moskau , über Vaterlandsverrat . Über das eigentliche Problem dieses Landes – Wirtschaft , Jobs , Wachstum – redete im Bundestag kurz vor der Sommerpause (11.

Juli) fast niemand mehr! Nach dem ergebnislosen Reformgipfel vom Vorabend gab Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) am Donnerstag im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Es ging um anstehende Reformen, die unser Land dringend benötigt, und um den wichtigen EU-Gipfel in einer Woche. Doch darüber wurde in der Aussprache danach kaum noch gesprochen. Sondern: Es entbrannte eine beispiellose Schrei-Debatte





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